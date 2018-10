Las Hijas de la Caridad reciben el Premio de Honor por su contribución al bienestar social Madrid,

(Benjamín Pelaz).- Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul reciben el Premio de Honor por su contribución al bienestar social, entre aplausos y júbilo, en la noche de los Premios mujer empresaria y directiva 2018, de la Asociación de Mujeres Empresarias ( ASEME). Otras seis mujeres empresarias y directivas fueron galardonadas por su éxito y su liderazgo ejemplar: Isabel López Ferrer, empresaria del año; Marta Araujo, mejor emprendedora; Gracia Sánchez-Vizcaíno, mejor directiva; Ana Martínez Puente y Ana Martín Jiménez, pyme del año; Rocío Nieto Rubio, por su compromiso social; y Teresa Viejo, como medio de comunicación.

Las galardonadas fueron homenajeadas por centenares de asistentes, entre los que destacan representantes de instituciones, autoridades y empresarios y empresarias. "Sus perfiles son diversos, como sus circunstancias, sin embargo coinciden en cuatro factores: pasión, perseverancia, capacidad de trabajo, y confianza en su propio poder para emprender y lograr sus objetivos", ha declarado Eva Serrano, presidenta de ASEME.

ASEME ha reconocido, en esta decimoquinta edición de sus premios, la excelencia e influencia de la mujer en empresas grandes y pymes; así como su compromiso social en la tarea de difundir, promover y promocionar el valor de las mujeres desde un medio de comunicación. "Estas mujeres representan los valores del feminismo; de las mujeres que tienen presencia, reconocimiento y capacidad para transformar su entorno como seres humanos libres y brillantes. Ellas nos animan a seguir trabajando para lograr un mundo equilibrado, en el que hombres y mujeres trabajemos juntos en igualdad de condiciones y derechos", según Eva Serrano.

El jurado

El jurado ha estado compuesto por la Presidencia y Junta Directiva de ASEME y destacados empresarios y profesionales como D. Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM; D. Antonio Garamendi, presidente de CEPYME; Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Dña. María José Pérez Cejuela, Directora General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid; Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Dña Gloria Costero, Jefa de Servicio de Gestión Administrativa de la Subdirección General de Promoción de la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género; D. Ángel Asensio, presidente de Cámara de Madrid; Dña. Victoria Prego, Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, APM; Dña. María Jesús Pérez Ruiz, Consejera Delegada del Centro de Estudios Adams; y Dña. Mercedes Pescador, Empresaria, Directora y Fundadora de la empresa Medialuna Comunicación y de la Editorial LoQueNoExiste.

Las premiadas

Premio de Honor a Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

Por su trayectoria a favor de las mujeres, merece un especial reconocimiento. Su labor constante en residencias, colegios, hospitales, proyectos de integración, comedores sociales y bancos de alimentos han mejorado nuestra sociedad. Mujeres

que ayudan a mujeres, en sus peores momentos, acompañándolas en sus primeros pasos para que recuperen su vida, con la dignidad que todo ser humano debe tener. Discretas y constantes llevan la responsabilidad social en su ADN desde hace 400 años. Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en el año 2005.

Isabel López Ferrer, Empresaria del Año Es una referente de los mejores valores de las mujeres en el plano laboral y humano, definida desde siempre por palabras como "responsabilidad" e "iniciativa". Ingeniera Superior en Electrotecnia por la ETSII de Gijón (Asturias). Profesional con 30 años de experiencia y probada capacidad en el Sector Eléctrico, con amplia experiencia en la gestión de recursos humanos y financieros. Responsabilidad y eficacia y orientación a resultados. Desde el principio tiene claro que hay un hueco para su empresa y consigue hacerse un hueco en un mercado ya maduro que casi todos creían que no dejaba espacio para nuevos proyectos y nuevas empresas. Actualmente Izharia Ingeniería y consultoría S,L. cuenta con 100 trabajadores y recientemente ha abierto una delegación en Panamá.

Marta Araujo, Emprendedora del Año Es una joven madrileña que con tan solo 22 años se lanzó a emprender. Estudió psicología por la Universidad Complutense de Madrid y ha tenido una larga trayectoria deportiva: pasó su infancia practicando gimnasia rítmica de alto rendimiento y, más tarde, se pasó a la danza habiendo obtenido todos los títulos de la Royal Academy of Dance en ballet clásico así como los de la Imperial Society of Teachers of Dancing en danza contemporánea. Desde hace años combina la danza con el fitness para mantenerse en forma. Fundó Caviró Sport en 2017 al combinar sus dos grandes pasiones: la moda y el deporte.

Gracia Sánchez-Vizcaíno, Directiva del Año Cuenta con experiencia de más de 20 años en el sector de las Tecnologías de la Información. En 2005 se incorpora a Indra, compañía de la que actualmente es CIO. En 2015 colaboró en el lanzamiento de la nueva unidad de negocio de Indra, Minsait, creada para dar respuesta a las necesidades de los negocios en el proceso de transformación digital. Entre 2013 y 2015 fue directora de Centros de Competencia de Indra México, como parte de la estrategia de internacionalización de la oferta de la compañía, y anteriormente fue directora de eGovernment a nivel global.

Ana Martínez Puente y Ana Martín Jiménez, Pyme del año La Compra Así Da Gusto está fundada por Ana Martínez y Ana Martín, dos madres trabajadoras que por experiencia propia, querían proporcionar a las familias una solución integral para hacer la compra de mercado de forma mucho más sencilla, ahorrar tiempo en la cocina y seguir una buena alimentación. Es una innovadora plataforma de e-commerce del sector de alimentación, donde los usuarios de Madrid pueden hacer la compra semanal de producto fresco, procedente de los mejores puestos de mercados de Madrid, por el método de recetas.

Rocío Nieto Rubio, Compromiso social Trabajadora Social, pionera en la lucha contra la prostitución, la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. Es la fundadora de APRAMP, asociación referente en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niñas con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Cuenta con una trayectoria profesional de casi 50 años en el ámbito profesional logrando la excelencia en su desempeño, transformando la realidad social desde el inicio y afrontando nuevos retos. Durante estos años ha implantado programas y dispositivos adaptándose a las necesidades del colectivo en cada momento.

Teresa Viejo, Medios de comunicación Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha cursado estudios de Sociología. Es Profesora del Master de Comunicación y Entrevista Política en la UCJC y directora del Master de Liderazgo en la UNIA y forma parte del consejo editorial de la revista MAS, Mujeres A Seguir. Además, es conferenciante y ponente en temas relacionados con el liderazgo femenino, la infancia, la motivación o la RSC. Es embajadora de Buena Voluntad de UNICEF desde 2001 y embajadora de la Fundación A Víctimas de Tráfico. Ha sido galardonada con el Premio de la Academia de TV y la medalla de Oro de UNICEF.

Sobre ASEME:

La Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), es una asociación interprofesional que nace en 1971 con el objetivo de apoyar y promover el desarrollo pleno de la mujer en su condición de empresaria, profesional o directiva. ASEME se relaciona institucionalmente con otras organizaciones empresariales a las que pertenece y con otras instituciones en las que participan miembros de la Junta Directiva de ASEME.