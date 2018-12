Francisco: "Nos hace bien saber que no somos el Mesías (…). Cuando hay triunfalismo, Jesús no está"

(Jesús Bastante).- "El Espíritu Santo quiere y crea la pluralidad y, a su vez, la armonía (...). Hemos de aprender todos a relacionarnos mejor dentro de la Iglesia y ser así testimonio eficaz de comunión. El diablo es enemigo de la armonía". Este es uno de los ejes del libro-entrevista que el claretiano Fernando Prado ha hecho al Papa Francisco, y que hoy sale a la venta en todo el mundo.

"Es un libro que va a dar que hablar durante mucho tiempo, que no va solo dirigido a la vida religiosa, sino que afecta a toda la Iglesia", subrayó el autor, durante la presentación de 'La fuerza de la vocación. La vida cristiana hoy' (Publicaciones Claretianas).

Este libro es el fruto de una larga entrevista que tuvo lugar el pasado 9 de agosto, a las cuatro de la tarde en casa Santa Marta, "en un clima de libertad, confianza y cordialidad", según apuntó Fernando Prado. De hecho, el Papa no pidió cuestionario previo ni correcciones posteriores "más allá de tres o cuatro cositas puntuales".

Francisco lo leyó en pleno Sínodo de Obispos. "Me ha gustado mucho 'tu novela'", le dijo al claretiano. A partir de entonces, una carrera contra reloj para llegar a Frankfurt. Por el momento, ha sido traducido hasta a diez idiomas, incluido el chino. Fernando entregará todas las ediciones al Papa este jueves en la misma Casa Santa Marta donde se produjo la conversación.





Algunas de las ediciones del libro de Fernando Prado

En total, 63 preguntas y respuestas, en las que Francisco "no rehusó abordar algunas cuestiones candentes y quizá algo incómodas que le fui planteando", desde los abusos a la homosexualidad en la vida consagrada, la formación en los seminarios o el clericalismo. Una actitud que, como subraya Francisco en el volumen, "es una de las cuestiones que, junto con la autorreferencialidad, más me preocupan de la Iglesia".

Del mismo modo, en la conversación aparece la preocupación del Papa por el diálogo entre los jóvenes y los ancianos, y la importancia de las raíces para que las nuevas generaciones construyan un nuevo futuro.

"En las respuestas hay criterios de actuación, no palabras definitivas", señaló el religioso, que añadió que "este libro no es una palmadita en la espalda a la vida religiosa, sino muy exigente"

Una de las cuestiones relevantes, pero que pueden pasar desapercibidos al lector no especializado, está en los nuevos carismas, que contemplan su 'éxito' con un creciente 'boom' de vocaciones. En este sentido, el Papa es rotundo: "Me llama la atención que este fenómeno vaya, a veces, acompañado de cierto triunfalismo. Y el triunfalismo, realmente, no me convence", apunta Francisco en el libro, recalcando que "nos hace bien saber que no somos el Mesías. Este tipo de 'salvadores', ciertamente, me hacen desconfiar. Esa no es la fecundidad del Evangelio. Cuando hay triunfalismo, Jesús no está".

¿Qué Francisco veremos en el libro? "Un Papa que es un gran comunicador que responde incluso a las cuestiones más espinosas con una sabiduría, mesura y claridad admirables", apuntó el claretiano, quien definió al Papa como "un hombre con un sano sentido del humor, que gana más todavía en las distancias cortas".

Sobre la homosexualidad en la vida religiosa, Prado apuntó que "Francisco está de acuerdo con la norma de la Iglesia". El claretiano subrayó que "la Iglesia ha ordenado curas homosexuales durante muchos años, y probablemente lo sigue haciendo, pero este no es el ideal que debía producirse. Los que viven una doble vida, acaban escandalizando al pueblo de Dios. Esto no quiere decir que un homosexual no puede ser célibe. Habrá que ver un proceso de discernimiento en los seminarios", apuntó el sacerdote.

"No está muy claro el tema de los estudios sobre homosexualidad. No está claro si una persona gay es más o menos promiscua que otra que no lo sea (...) Hay estudios que apuntan a que el tema de los abusos tienen algo que ver con la homosexualidad, otros que no. La Iglesia tendrá que prevenir...", añadió.

"El Papa dice en el llibro que es mejor que un sacerdote homosexual, si no es capaz de vivir el celibato, deje la vida religiosa, mejor que vivir la doble vida. Pero lo mismo le diríamos a un heterosexual", concluyó Fernando Prado, quien apuntó que "la Iglesia no excluye a los gays. El mensaje de Jesús es siempre inclusivo". Y, en su opinión, "los gays siempre han sido excluidos en la sociedad". "Hay que integrarlos, pero no fomentar lobbies".

La presentación oficial del libro tendrá lugar esta tarde, con un debate en el que participarán Aquilino Bocos, Mariña Rios (presidenta de Confer), Luis Ángel de las Heras y el autor. A las 19 horas en el ITVR.