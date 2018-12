La comunidad de Taizé llama a familias y parroquias a acoger a los jóvenes que llenarán Madrid esta Navidad

(Jesús Bastante).- Son sólo dos metros cuadrados. El lugar que necesita una persona para dormir. Esto es lo que piden los hermanos de Taizé, que todavía necesitan 8.000 sitios para acoger a los asistentes al Encuentro Europeo de Jóvenes que, del 28 de diciembre al 1 de enero, tendrá lugar en Madrid. Y es que la acogida no está siendo todo lo generosa que podía esperarse en la capital de España.

Se trata de la 41 edición de esta iniciativa, que trataba de 'exportar' Taizé al resto de Europa. En esta ocasión, serán 15.000 los chicos y chicas de todo el Viejo Continente quienes convertirán Madrid en la capital del ecumenismo, la oración y el compromiso por la unidad.

Jóvenes de toda Europa, desde Moscú a Lisboa, de Polonia, Alemania, Francia.... Muchos también de Ucrania, Eslovenia, Albania y los países del este. Católicos, pero también ortodoxos, protestantes, anglicanos. Y, a ellos, habrá que sumar a los que vengan de Madrid y no necesiten acogida.





Y es que así es Taizé, un centro de 'ecumenismo real' fundado en los años 40 por el hermano Roger, en plena II Guerra Mundial. "Actualmente recibimos en Taizé a unos 70.000 jóvenes al año", destacó el hermano Jasper. Pero eso no basta: "Tenemos que ir a donde los jóvenes viven, por eso cada año vamos a una ciudad diferente". De Berlín a Barcelona, pasando por Roma, París o Valencia, siempre invitados por las iglesias locales.

En esta ocasión, la invitación vino de parte del cardenal Osoro, con la total colaboración del Ayuntamiento. De hecho, en los próximos días el arzobispo de Madrid y Manuela Carmena ofrecerán una rueda de prensa conjunta para hablar de la infraestructura y las facilidades para la comunicación y transportes de este evento.

Por su parte, el hermano Pedro subrayó la importancia de las familias de acogida. "Necesitamos un empujón", porque pese a que hay ya muchos hogares comprometidos, a falta de pocas semanas todavía son necesarios 8.000 sitios para acoger a los asistentes. "Necesitamos un empujón", apuntaban los hermanos.

"La acogida con las familias es fundamental", destacó Santiago, uno de los jóvenes voluntarios. Los chicos y chicas cada mañana participarán en un programa que transcurrirá en las parroquias y en las comunidades de acogida. Las oraciones de mediodía tendrán lugar en una docena de iglesias en el centro histórico de la ciudad y por la tarde, habrá talleres sobre temas sociales, espirituales y artísticos.

Por su parte, Paulina, colaboradora de la Delegación de Juventud, apuntó que "esta Navidad tenemos la ocasión de acoger al niño Jesús a través de los hermanos de Taizé". También destacó cómo las iglesias de otras confesiones se han sumado al evento. "Aquí, la comunión se vive de forma muy concreta". "Para que esto salga adelante tenemos que hacerlo juntos".

Si no se produjera la acogida de todos los asistentes, la diócesis pondría a disposición de los jóvenes colegios y casas de congregaciones religiosas . "Esperamos que no sea necesario, pero si no está todo previsto", destacó el hermano John.

Uno de los momentos más esperados será la conversación entre el cardenal Osoro y el hermano Alois, prior de Taizé, que tendrá lugar el 29 de diciembre en la catedral de La Almudena. La iglesia de San Antón también acogerá dos actos, los día 29 y 30 de diciembre.

Más de 150 parroquias de la capital, así como el Museo del Prado o el Reina Sofía, serán puntos de interés del evento, cuyo centro neurálgico será el Ifema. Al final de cada jornada, a las 19,30h, el pabellón 4 de la Feria de Madrid acogerá la oración conjunta con todos los participantes. Les recomiendo no perdérsela.

Serán cuatro días de una búsqueda común, para crear confianza y solidaridad entre los pueblos, mediante la oración, la reflexión y el compromiso con la vida de las comunidades cristianas de la ciudad.

