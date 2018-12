Padre Linero advirtió: “Voy a tener una mujer”

(El País Vallenato).- En entrevista con el programa radial ‘Mesa Blu', el aún sacerdote Alberto Linero habló sobre la posibilidad tener una relación amorosa, pero advirtió que debe esperar la respuesta del Vaticano sobre su petición para abandonar los hábitos.

"Voy a tener una mujer. Todavía no la tengo pero apenas la tenga se las voy a presentar", indicó Linero, quien reiteró que ya decidió renunciar. También señaló que sigue siendo cura, pues el papa Francisco no le ha respondido sobre su decisión de septiembre.

"La dispensa, que es la respuesta del Papa a mi solicitud de retirarme del ministerio, no me ha llegado, así que en sentido estricto todavía soy Padre", afirmó Linero en la entrevista con Vanessa de la Torre.

"¿Me gusta alguna vieja hoy? Sí. ¿Cuál es su nombre? No te lo voy a dar. Voy a tener una mujer. Todavía no la tengo, pero apenas la tenga se las voy a presentar", expresó Linero.

"Mi crisis no es consecuencia de un enamoramiento. Ninguna vieja, por muy linda que fuera, iba a tener el poder sobre mí para sacarme del ministerio. Yo no estaba enamorado; estaba desenamorado, que es distinto, y que es peor, más triste y más doloroso", añadió.

Además, aclaró que el video que circuló en redes sociales, en el que aparecía bailando con una mujer no tiene nada que ver con los motivos por los cuales dejó el sacerdocio y, además, habló de otros temas polémicos como el celibato.

"Lo del video que sacaron me dolió mucho, porque estaba yo bailando con la esposa de uno de mis hermanos del alma, de vida", dijo.

"El celibato es un don de la Iglesia y siempre va a existir, pero yo no creo que sea un don que vaya unido al don sacerdotal exclusivamente. Es decir, creo que hay gente que puede tener vocación sacerdotal pero no vocación de celibato. El celibato debería ser opcional. Si no hacemos eso rápido, nos vamos a quedar con sacerdotes que no serán lo mejor de la sociedad".

Además, reveló que durante su vida sacerdotal fue célibe y reiteró que su problema no fue de fe, sino de soledad.

"Mucha agua helada me eché. Y además me llené de mucho trabajo para no tener tiempo de ninguna práctica sexual que me degenerara", puntualizó.