La Familia Salesiana en España celebra la fiesta de Don Bosco

(Salesianos).- San Juan Bosco ha sido uno de los ocho patronos de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá. El Papa Francisco, antiguo alumno salesiano, lo recordó con cariño en la vigilia celebrada el pasado sábado 26 :

"Pienso por ejemplo en Don Bosco, que no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial, sino que aprendió a ver todo lo que pasaba en la ciudad con los ojos de Dios y, así, fue golpeado por cientos de niños y jóvenes abandonados sin estudio, sin trabajo y sin la mano amiga de una comunidad. Muchos vivían en la misma ciudad, muchos criticaban a esos jóvenes, pero no sabían mirarlos con los ojos de Dios. Él lo hizo y se animó a dar el primer paso: abrazar la vida como se presenta y, a partir de ahí, no tuvo miedo de dar el segundo: crear con ellos una comunidad, una familia donde con trabajo y estudio se sintieran amados. Darles raíces desde donde sujetarse para que puedan llegar al cielo".

Don Bosco dejó como legado la Familia Salesiana, que hoy celebra la fiesta de su fundador. Más de 173.000 jóvenes en toda España son atendidos en las diversas obras salesianas gracias a la labor de 944 salesianos, 653 salesianas y unos 12.500 educadores y colaboradores.

Evangelizar educando, educar evangelizando

Este binomio define la misión salesiana. En la actualidad, se está ultimando un nuevo Itinerario de Educación en la Fe, con el objetivo de orientar en este sentido a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y los 25 años.

Esta tarea se complementa con la formación de agentes de pastoral y educadores para el acompañamiento pastoral, espiritual y vocacional de los destinatarios.

Además, las parroquias salesianas, desde la celebración de su último Congreso Nacional, siguen la estela de la acogida, la salida a las periferias, la misión compartida con los laicos y el protagonismo juvenil.

Una Pastoral Juvenil de la mano de las familias

La Pastoral Juvenil de los Salesianos ha emprendido un camino para que la familia sea verdadero sujeto dentro de las Comunidades educativo-pastorales. Toda la Familia Salesiana está implicada en este proceso, para que las familias se sientan protagonistas en la tarea de educar y transmitir la fe a los hijos. También se está promoviendo el acompañamiento a los jóvenes en vistas al matrimonio y a todas las familias, en especial a aquellas con dificultades.

I+I: Innovación e identidad

Las escuelas salesianas constituyen una de las redes educativas no universitarias más numerosas del país. Salesianos y Salesianas dirigen 139 colegios, a los que acuden 96.600 alumnos, atendidos por 5.750 profesores.

Se sigue apostando por el trabajo en red y la formación de directivos, equipos de pastoral y profesores. En el marco de la propuesta 'Escuelas Salesianas 2020', el cuidado del carisma salesiano, la reflexión familia-escuela y el impulso de innovación pedagógica con nuevas metodologías son otros de los objetivos primordiales.

La Formación Profesional, respuesta al paro juvenil

La Formación Profesional es el buque insignia de la enseñanza salesiana, con 63 centros en los que se forman cerca de 18.500 alumnos atendidos por más de 1.400 profesores. Los centros salesianos mantienen acuerdos con numerosas empresas con los que mejorar la formación ofrecida a los alumnos. Se está avanzando en la FP Dual, una modalidad que permite a los alumnos formarse profesionalmente en empresas que colaboran con los centros salesianos.

Es 31 de enero. Hoy celebramos la fiesta de #DonBosco, nuestro fundador, el Padre y Maestro de la juventud.



¡Feliz día de San Juan Bosco! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/Zxf55ZYQSj — Salesianos España (@SalesianosEs) 31 de enero de 2019





Por otro lado, se ha reforzado la FP Básica con el objetivo de ofrecer una nueva oportunidad a alumnos que han tenido dificultades para finalizar los estudios obligatorios.

Más participación de los jóvenes

Los centros juveniles salesianos están abriendo nuevos horizontes más allá de la educación en el tiempo libre. 41.500 jóvenes participan en las actividades de estos centros, 137 en España, en los que hay 4.800 animadores.

La Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España promueve una participación juvenil real y de calidad, animando a los jóvenes a participar en redes salesianas, foros y plataformas sociales y eclesiales. Cabe destacar también la difusión que está alcanzando el Proyecto Reconoce, una iniciativa para poner en valor las habilidades y las competencias adquiridas por los jóvenes en el ejercicio de actividades de voluntariado.

Con corazón salesiano, hoy es un día muy especial para mi. #DonBosco2019 ¡Felicidades a toda la familia salesiana! pic.twitter.com/NnS2f8Z5D9 — elJartista (@elJartista) 31 de enero de 2019





Nuevas emergencias sociales, nuevas respuestas

Las plataformas sociales salesianas continúan respondiendo a diferentes situaciones de riesgo de exclusión social existentes en la sociedad española. Las entidades pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas cuentan con unos 300 proyectos, de los que se benefician 35.000 personas y en los que están involucrados más de 1.800 trabajadores y voluntarios.



Entre los programas puestos en marcha en el último año, destaca la atención que se está ofreciendo a jóvenes refugiados y a MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados). Se han abierto pisos de acogida con el objetivo de poder realizar un acompañamiento para que estos menores y jóvenes puedan emanciparse.

Capítulos inspectoriales

En España hay dos Inspectorías o Provincias salesianas: la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla, y la Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid. Ambas están inmersas en sus respectivos capítulos inspectoriales, asambleas en las que participan salesianos y algunos laicos para analizar el estado de la Inspectoría y determinar líneas de acción para el futuro.

En esta ocasión, están abordando el tema '¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?', que será la pregunta que tratará de responder el próximo Capítulo General 28 de la Congregación a nivel mundial.

Porque tú, como Él, fuiste capaz de mirar al mundo, de dejarte interpelar por él, para anunciar que otra realidad era posible a tantos jóvenes que la necesitaban. Gracias. #DonBosco pic.twitter.com/U7QtgE5Ygt — Rubén Ponce (@rubenponcepe) 30 de enero de 2019