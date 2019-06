¿Paracetamol o ibuprofeno? Seguro que no sabes lo que debes tomar en cada caso y lo estás haciendo fatal

Ibuprofeno y paracetamol son, quizá, los dos fármacos estrella en España (¿Sabes por qué a partir de ahora te pedirán receta en la farmacia para comprar Ibuprofeno?).

Su consumo se extiende a multitud de dolencias y enfermedades, aunque muchas veces se trate de un error que puede ser contraproducente (¡Urgente!: Alertan sobre el uso del ibuprofeno en algunas infecciones).

También hay que tener cuidado con las dosis, ya que existen límites que pueden rebasarse sin conocer las consecuencias.

Ahora, los farmacéuticos lo tienen más difícil para vender estos medicamentos sin receta, ya que en febrero entró en vigor el Sistema Español de Verificación del Medicamento (Sevem), y desde el Gobierno socialista se pretende endurecer la vigilancia para que los farmacéuticos no sigan vendiendo este tipo de medicamentos sin receta.

Diferencias entre paracetamol e ibuprofeno Contraindicaciones: antes de entrar a diferenciar entre dolencias y enfermedades, es importante saber que el paracetamol está contraindicado para personas con problemas de hígado y alcohol.

El ibuprofeno debe evitarse si se tiene estreñimiento, diarrea y gases, problemas en riñones o dificultades en la coagulación de heridas.

Ambos actúan a la misma velocidad: es falso ya que el ibuprofeno tarda 30 minutos aproximadamente mientras que el paracetamol algo mas (entre 45 minutos y una hora).

Dolores de cabeza y resacas: a nivel neurológico, los efectos del ibuprofeno son muy limitados, por lo que ante un dolor de cabeza debe optarse por el paracetamol. Pero cuidado, este mismo fármaco dobla los efectos secundarios del alcohol y en el caso de una resaca ha de tomarse ibuprofeno.

Dolores de espalda, musculares, de muelas: tomar paracetamol para conseguir rebajar la inflamación en procesos de dolor de espalda, musculares o de encías no resulta efectivo. Tiene efectos analgésicos, pero no antiinflamatorios. Por ese motivo, en este caso lo recomendable es optar por el ibuprofeno, que sí es antiinflamatorio.

Artritis: ocurre lo mismo que en el caso anterior. Lo recomendable es optar por el ibuprofeno.

Dolor menstrual: muchas mujeres creen que el efecto de ambos es similar. Lo cierto es que, aunque ambos en este caso reducen las molestias, el ibuprofeno es más eficaz.

Fiebre: para fiebres altas suele recomendarse el ibuprofeno antes que el paracetamol, aunque este también resulta efectivo.

Gripe: con la gripe suele venir asociada una debilitación de las plaquetas en la sangre, una contraindicación que también aparece en el prospecto del ibuprofeno, por lo que no se aconseja su uso en procesos gripales, y sí el del paracetamol.

Heridas: si la herida es reciente debe evitarse el paracetamol ya que se trata de un fármaco con efectos anticoagulantes.

Necesidad de nuevos tipos de analgésicos

Una reciente investigación internacional liderada por University College London, el National Centre for Bowel Research and Surgical Innovation y la compañía farmacéutica Pfizer (Cambridge) ha profundizado en las diferencias existentes entre el dolor visceral, que se origina en los órganos internos, y el somático, aquel que se produce en los músculos o la superficie de la piel, demostrando que no todos los analgésicos sirven para tratar todos los tipos de dolor.

Estas conclusiones han sido publicados en la revista The Journal of Physiology. Muestran que la búsqueda de nuevos fármacos para tratar el dolor visceral no es una tarea sencilla, y destacan la importancia que supone conocer y estudiar los mecanismos concretos que participan en cada tipo de dolor, para así poder avanzar en el desarrollo de nuevos fármacos analgésicos que sean útiles para tratar a las personas que lo sufren.

No todos los analgésicos sirven para tratar todos los tipos de dolor y existe la necesidad de realizar colaboraciones con equipos multidisciplinares y la industria en el desarrollo de nuevos analgésicos.