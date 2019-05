El Ayuntamiento de Madrid pone en riesgo la salud de los trabajadores de Valdemingómez

Los Agentes de Residuos Medioambientales (ARMAs) que prestan servicio en el Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) están expuestos a riesgos físicos y biológicos, según la Evaluación de Riesgos Laborales (La 'abuelita' Carmena criticó que Policía y Guardia Civil se "empecinarán" contra ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco).

En el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, publicado en el BOE de 24 de mayo de 1997, se hace referencia expresa a los trabajos en unidades de eliminación de residuos.

En su artículo 7, entre otras cosas, hace referencia expresa a la necesidad de "disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel", dado el riesgo inherente al medio en el que se trabaja.

En el Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) no solamente no se dispone de dichos productos, sino que el personal destinado en ese servicio sólo cuenta con una ducha y un termo de 49 litros para 10 hombres en turno de mañana y 4 en turno de tarde.

Inés Sabanés es la Delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad, responsable en este caso.

Curiosamente, Sabanés ha presumido de "preocuparse" de tomar medidas siempre restrictivas frente a la contaminación ambiental, pero no parece que se tome el mismo interés en la salud del personal municipal, ni de los riesgos que éste soporta.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) se han trasladado las oportunas quejas a la Dirección por estas irregularidades en varias ocasiones e incluso se ha puesto en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud, puesto que hace más de un año que se vive esta situación. Todo esto después de que se cerrara el anterior edificio que albergaba los vestuarios y que han sido clausurados sin un informe de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Madrid, como se ha pedido en numerosas ocasiones.

Pero llueve sobre mojado: el organismo Madrid Salud, también del Ayuntamiento de Madrid, tuvo que cerrar a mediados de febrero pasado, tras la petición de CSIF, su sede en la Avenida del Mediterráneo y trasladar a su personal a otros centros después de que unos 60 de sus 258 trabajadores cayeran enfermos en pocos días con sintomatología pseudoinfecciosa similar a la de la gripe.

Por otro lado, desde la puesta en marcha de las plantas de Biometanización, el personal del PTV realiza inspecciones en dichas plantas, instalaciones en las que, además de producirse gas metano, se generan otros gases como ácido sulfhídrico, amoniaco, etc.

Los trabajadores municipales realizan su labor sin haber recibido formación específica para el trabajo con estos gases y con ropa que no es la adecuada para zonas de Atmósferas Explosivas como es el caso. Los uniformes con los que cuentan son de tejidos no aptos, ya que producen electricidad estática, y podrían provocar accidentes en la planta. De hecho, en la planta de tratamiento de biogás no es posible acceder sin ropa específica para atmosferas explosivas y, al carecer de ella, no se inspeccionan dichas instalaciones. Curiosamente es uno de los mayores focos de olor detectado en el PTV.

Por otro lado, al personal se le ha dotado de un analizador de gases que presenta carencias a la hora de detectar compuestos como el amoniaco producido en grandes cantidades en las instalaciones, además de no haber instrucciones específicas para su uso.