Isa Serra (PODEMOS) pide que no se acepten los 310 millones que Amancio Ortega da para luchar contra el cáncer

La estupidez de los argumentos podemitas no tiene límites, les da igual que hablemos de parques y jardines que de enfermedades tan serias como el cáncer. Su argumento es siempre el mismo; "ir contra todo que lo que venga de manos de grandes empresarios y demonizarlos por defecto".

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha afirmado que la sanidad pública debe rechazar los 310 millones de euros que el dueño de Inditex, Amancio Ortega, ha realizado en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer, según okdiario.

Isa Serra se ha pronunciado así en una entrevista concedida al programa La Ventana de Madrid, de la Cadena Ser. El periodista le planteó así la pregunta:

"Un tema polémico, hablando de ricos: ¿Le parece bien que la sanidad pública acepte donaciones, como ha ocurrido por ejemplo para Amancio Ortega? ¿Debe donar un rico, en este caso el propietario de Zara, material sanitario a la sanidad madrileña?"

La respuesta de la candidata de Podemos fue rotunda:

"No. Lo que tenemos que garantizar es que la sanidad pública tiene presupuesto propio, esto tiene que ver con que no se privatice la sanidad pública. Vivimos en una región en la que Esperanza Aguirre implantó esa política privatizadora, después todos los gobiernos del PP han continuado con ella, han hecho que haya sobrecostes que pagamos todos los ciudadanos, que sean las empresas que aparecen en Gürtel, Púnica o Lezo las que están con contratas en los hospitales de gestión mista, se empeore la atención a la ciudadanía, se precarice a los profesionales y las listas de espera no dejan de aumentar, los pacientes esperan hasta tres meses para ser derivados a una especialidad".

Con este discurso, la candidata de Podemos pone sus prejuicios ideológicos por encima de la atención a los más de 60.000 pacientes de cáncer que cada año se benefician de los equipos médicos donados por Amancio Ortega a las distintas Comunidades autónomas. El cuidado de estos enfermos de cáncer es, según sus declaraciones, lo que menos interesa a Isa Serra.

En cuanto al modelo de gestión público-privada de la sanidad implantado por el PP en la Comunidad de Madrid, ha sido imitado luego por otros Gobiernos regionales como el de la Junta de Andalucía, donde el PSOE gobernaba con el apoyo de Podemos. También el Ejecutivo valenciano de Ximo Puig, apoyado por Compromís y el PSOE, ha mantenido este sistema.

Según su currículum oficial, la candidata de Podemos Isa Serra ha realizado estudios de Filosofía y actualmente cursa un Máster de Economía Internacional en la Complutense.





En la web de transparencia de Podemos, explica lo siguiente: "Desde el 2007 he venido participando activamente en diversos movimientos sociales y colectivos: el movimiento contra el Plan Bolonia, Juventud Sin Futuro, el 15M, y el movimiento feminista, entre otros. Militante de Anticapitalistas. Hace ahora un año firmé junto con otros compañeros y compañeras el manifiesto "Mover ficha". Durante estos meses he participado en el Círculo de Feminismos". Es decir, que no ha trabajado en su vida.