Este hombre planea demandar a sus padres por concebirlo sin su consentimiento

El movimiento antinatalista, que está en contra de la procreación y advierte que tener hijos no es moralmente correcto, gana adeptos en la India, donde un hombre de 27 años está dispuesto a demandar a sus propios padres por traerlo a este mundo "sin su consentimiento", según rt.

"Amo a mis padres, tenemos una gran relación, pero me tuvieron para su alegría y su placer", comenta Raphael Samuel, agregando que su vida "ha sido increíble", pero no le encuentra sentido a traer a alguien a este mundo y someterlo a las dificultades de la "escuela y a encontrar una carrera", especialmente "cuando no pidieron existir", publicó The Print.