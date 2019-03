Tania Sánchez está embarazada: "Un nuevo friki en el mundo"

La familia crece. Tania Sánchez está embarazada. Así lo ha anunciado la política de Podemos, que estas elecciones formará parte de la listas de Errejón en Más Madrid, en su cuenta de Instagram, según libertaddigital.

"Aunque el bebé no llegará hasta finales de verano, no he podido evitar comprar ya estas monerías; supongo que es propio de madre primeriza", dijo la diputada de Unidas Podemos en redes sociales, acompañando el anuncio de los hashtag "un nuevo friki en el mundo" y "que la fuerza me acompañe".