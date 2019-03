Debbie, la exmujer de Michael Jackson, confiesa que los hijos del cantante son de un donante de semen

Cantaba el tema y bastante, pero nadie se habían atrevido a decirlo en voz alta y faltaba el testimonio definitivo ("Michael Jackson abusó sexualmente de nosotros cientos y cientos de veces").

La imagen del cantante Michael Jackson nunca será la misma después de los numerosos testimonios que han visto al luz en el documental «Leaving Neverland» y que han terminado de desmitificar la figura del «rey del pop» (El vídeo de La Toya admitiendo la culpabilidad de Michael Jackson: "No seré complice de sus crímenes contra los niños").

La última en hablar ha sido su exmujer, Debbie Rowe, que estuvo casada con el artista de 1996 a 1999 (¿Sabes qué ha dicho la hija de Michael Jackson, Paris, sobre el documental en el que se acusa de abusos a su padre?).

Se conocieron en una clínica dermatológica -en la misma en la que el cantante estaba recibiendo tratamiento por el vitíligo- tan solo tres meses después de que Jackson se separase de Lisa Marie Presley.

Lo suyo no fue amor, más bien una unión por beneficio. Como cuenta, Jackson solo quería tener hijos y la propia Rowe se ofreció a tenerlos.

Pese a sus palabras, la enfermera terminó reconociendo que jamás mantuvo relaciones sexuales con el cantante.

Sus hijos, Prince y Paris, nacieron después de someterse a un tratamiento de inseminación con un donante anónimo.

Eso ha cond¡fesado al diario «The Sun».

La expareja se divorció en 1999. Rowe recibió diez millones de dólares y le dio la custodia total de los menores a Jackson. Sin embargo, poco después, un tribunal de apelación desestimó la petición y ambos se tuvieron que poner de acuerdo con el cuidado de los niños.

«Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre».