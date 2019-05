La estremecedora carta de la joven hondureña que dejó abandonado a su bebe en un portal de Murcia

La joven madre hondureña que abandonó a su bebé de solo tres días en la calle Las Cortes de San Javier ya ha sido localizada por agentes de la Policía Local, gracias a una serie de números identificativos que se encontraba en el cordón umbilical que todavía portaba la menor.--Hospital: Amputan la pierna a un bebé tras darle "por error" un fármaco caducado--

Merced a esos números, los sanitarios del Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor han podido averiguar que la madre, de 23 años de edad y de origen hondureño, dio a luz a su hija el pasado domingo 19 de mayo de 2019 en el propio hospital de San Javier (España sufre la tormenta demográfica perfecta: emigración, envejecimiento y no nacen niños).

La bebé apareció en un portal de la calle Las Cortes, número 28, dentro de un carricoche, vestida y en buen estado de salud.--El caso del legionario de Ceuta que no podía tener hijos y compró el bebé a una marroquí abandonada--

El bebé fue encontrado por una vecina del mismo edificio:

Pero Sanai, la mujer que halló a la bebé, se dio cuenta de que estaba abandonada al ver cuatro pañales y una nota, lanzando un mensaje desesperado (La Bomba Demográfica: España está en peligro de muerte):

Así es el contenido de la carta:

"Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero es lo mejor para ella. Yo ahora mismo no puedo hacerme cargo de ella, es la decisión más dura que como madre y mujer me ha costado tomar, pero quiero el mejor futuro para ella.

Sé que le encontrarán una familia que la cuidara como si fuese suya.

Cuídenla como yo no he podido hacer"