Gador Joya, diputada de VOX en Madrid: "Si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos"

Vaya por delante que el principal motivo de que LaSexta y sus compinches de la 'cofradía progre caviar' estén echándose las manos a la cabeza con este asunto es que Gador Joya ha sacado suficientes votos para ser diputada autonómica y que VOX, su partido sea clave para darle el control de la Comunidad de Madrid al centroderecha (Losantos sacude una buena tunda a Vox y a Ciudadanos por 'resucitar' a Manuela Carmena).

En la escandalera de los medios de comunicación hay cinismo, caradura, incoherencia y una proclividad de cogérsela con papel de fumar, que produce sonrojo, pero el tema merece un repaso, porque deja en el aire preguntas que muchos de los que juzgan serían incapaces de responder en voz alta ('Breastgate': Los ayatolás progres declaran la 'guerra de las tetas' al popular Martínez-Almeida).

Antes de nada, los hechos y las palabras concretas (Carlos Herrera: "Hay una sutil diferencia entre Vox y Bildu.... que Vox no ha matado a nadie").

Gádor Joya, doctora en Medicina, especialista en Pediatría, número 12 en la lista de VOX y ahora diputada autonómica en Madrid, manifestó en una entrevista con 'El Mundo' en 2014 que preferiría no tener nietos en absoluto si su hijo fuera homosexual.

"No, preferiría no tener nietos de una pareja homosexual. Preferiría que si mi hijo es homosexual no adoptara".

"La capacidad de las parejas homosexuales de amar y dar amor es la misma que la de cualquier persona, pero defiendo el derecho de un niño a tener padre y madre, a esa oportunidad del hijo".

"A igualdad de condiciones, prevalece el derecho del niño", agregó, "estoy segura de que todos preferirían lo que el resto ha tenido: un padre y una madre".