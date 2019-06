La Reina Letizia se deja ver en Madrid entre raros rumores de un tercer embarazo

El Rey Don Juan Carlos ha abandonado este domingo 2 de junio de 2019 su actividad pública, fecha que ha hecho coincidir con el quinto aniversario de su abdicación. El Emérito deja así la representación institucional en medio de insistentes rumores sobre el motivo de su decisión (El digital del Grupo PRISA titula que el rey Juan Carlos inaugura su jubilación con una 'corrida').

Ya les hemos contado que los motivos son bien distintos, como suele ocurrir en estos casos, a los que oficialmente ha transmitido Casa Real y podrían estar motivados en sus achaques de salud (que le van a reducir progresivamente la movilidad) y a las continuas disputas con su hijo, el Rey Felipe, fundamentalmente por culpa de fuertes desavenencias (Una terrible humillación de Letizia al Emérito aceleró el adiós de Don Juan Carlos).

La reina Letizia ha afrontado el único acto público programado en su agenda para esta semana perseguida por el rumor de un tercer embarazo. ¿La prueba? Un libro sobre fertilidad que adquirió en la Feria del Libro de Madrid, según informalia.

Según el diario on-line EP-Mundo, la reina Letizia podría estar esperando su tercer hijo. Los rumores se dispararon tras la visita de la monarca a la Feria del Libro Madrid el pasado viernes, pues una de las obras que adquirió fue La cocina de la fertilidad, de la nutricionista Andrea Carucci. Este libro, que aporta consejos sobre cómo lograr un embarazo a raíz de cambiar algunas pautas alimenticias, ha hecho resurgir unos rumores que persiguen a la reina desde hace ya ocho años, tras el nacimiento de la infanta Sofía. De ser cierto, Letizia tendría a su tercer hijo a los 46 años.

La reina, desde luego, no parece afectada por esta nueva información. Este jueves ha acudido a la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes con semblante relajado y sonriente. Para la ocasión ha 'rescatado' de su armario los culotte que lució en Mallorca en su 'rifirrafe' con doña Sofía, aunque en esta ocasión los ha combinado con una blusa azul, un total look de Hugo Boss con el no se observaba ni rastro de barriguita. Ha completado su outfit con cartera de mano de Loewe y salones destalonados de Carolina Herrera.

Unas horas antes de este acto, la esposa de Felipe VI acudió a una fiesta privada en la que coincidió con Maribel Verdú. La reina y la actriz charlaron durante buena parte de la velada y demostraron su gran sintonía. Su amistad, al igual que la de Letizia y Penélope Cruz, viene de lejos. Letizia, como buena cinéfila, se ha implicado de manera personal en este arte y ya ha coincidido con Verdú en varias ocasiones, como por ejemplo, en la entrega de Premios Princesa de Girona: "La reina es una loca del cine, es maravillosa", dijo entonces la intérprete.