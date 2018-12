El impresionante trasplante de cara que ha dado una segunda oportunidad a un joven 26 años

La medicina avanza a pasos de gigante. Cameron Underwood, un soldador de California, ha vuelto a jugar al golf, a restaurar coches e incluso a hacer paracaidismo, menos de tres años después de sufrir una herida de bala autoinfligida que dañó gravemente su rostro y casi le quitó a vida, según ABC.

Underwood, ahora de 26 años, se quedó sin la mayor parte de su mandíbula inferior, dientes y nariz, después de su lesión de junio de 2016. Pero solo 18 meses después se convirtió en el segundo receptor de trasplante facial del centro médico NYU Langone Health de Nueva York y uno de los aproximadamente 40 en todo el mundo, un viaje que, según él, le dio «una segunda oportunidad en la vida».

«Hace dos años no creo que tuviéramos ninguna idea sobre los trasplantes de cara, de que eran posibles», dice Underwood a TIME. «Me siento yo ahora. Cada vez que me miro en el espejo, me veo. Veo mis ojos y mi cara».