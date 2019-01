Una mujer con una rara enfermedad descubre al despertar que no puede escuchar las voces de los hombres

Si no lo ves no lo crees; imagínate cómo sería el mundo si te despertaras una mañana sin poder escuchar las voces de los hombres. Eso es lo que le pasó a una mujer en China, identificada como la Sra. Chen. El Daily Mail informa que una noche, Chen se fue a la cama después de sentir náuseas y escuchar zumbidos en sus oídos. Cuando se despertó, no podía escuchar la voz de su novio, según recoge Prachi Gupta en gizmodo.

Fue al hospital y vio a la otorrinolaringóloga Lin Xiaoqing. "Ella podía escucharme cuando le estaba hablando, pero cuando entró un paciente joven, no podía escucharlo en absoluto", dijo Xiaoqing.

Xiaoqing diagnosticó a Chen con una "pérdida de audición de baja frecuencia", una rara condición médica que recorta los sonidos más graves y de baja frecuencia. La doctora no está segura de la causa, pero cree que la afección fue provocada por el estrés, y espera que Chen se recupere completamente.

Le deseo a Chen una pronta recuperación y, mientras tanto, espero que pueda encontrar algo de alivio en el hecho de que no tiene que escuchar a tíos babosos, a molestos compañeros de trabajo o a políticos imbéciles.