Mario Vaquerizo termina de un plumazo con los rumores confesando la terrible enfermedad que sufre

Se acabó el misterio; el propio Vaquerizo ha aclaradado lo que le pasa (Alaska lo cuenta todo sobre el estado de salud de Mario Vaquerizo).

Mario Vaquerizo: "Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto. No puedo correr ni peinarme con el secador, pero beber cerveza sí. Mi enfermedad me está afectando tanto que no tengo ganas de (sexo)" (A Mario Vaquerizo se le "han quitado las ganas de follar" por su delicado estado de salud).

Así, del tirón, el célebre showman y pareja de Alaska en tantas cosas puso fin a las especulaciones sobre su estado de salud que incendiaban los programas del corazón desde hace días.

Su revelación, en el Sábado Deluxe, cierra algunas incógnitas pero abre otras: ¿Qué tipo de enfermedad tiene, en realidad? ¿Cuál es su evolución y qué cura cabe esperar?

Aunque esas dudas permanecen, la tranquilidad para sus seguidores parece garantizada, al menos tras escuchar el comentario añadido que él mismo hizo para clamar las aguas:

"No me pasa nada, España. El médico me ha dicho que esto es para siempre, pero que me recuperaré".

¿Fibromialgia?

Sin necesidad de elucubrar, cabe alegrarse por la previsible evolución de la patología, que siendo grave, no pone en riesgo su vida, según esdiario.

Mientras, el artista se consuela en casa de amigos como Bibiana Fernández y ultimando un libro sobre sus rockeros favoritos.