Samanta Villar muy cabreada con la recomendación de una farmacéutica para la enfermedad de su hija

Ha querido compartirlo en Twitter. Samanta Villar nos tiene más acostumbrados a una gran actividad en sus redes sociales. Y cada vez que escribe algo, alguien sale mal parado. La presentadora de La vida con Samanta (Cuatro) ha denunciado la precariedad laboral en el mundo de la televisión, ha criticado duramente a la industria alimentaria y este lunes ha cargado contra la homeopatía, según recogeMarina Prats en huffingtonpost.

La periodista ha denunciado mediante un hilo en Twitter la experiencia "escandalosa" que vivió en una farmacia a la que acudió porque su hija Violeta, de dos años y medio, estaba enferma.

El producto que finalmente escogió y que la farmacéutica recomendó encarecidamente le sorprendió por dos razones: el precio, "más de 10 euros", y la frecuencia de las dosis, "un tapón cada hora".

Villar ha plasmado su indignación recalcando que si le hubieran informado podría haber elegido si le daba o no a su hija un producto probado científicamente o no. Además, ha señalado que le gustaría volver a hablar con la farmacéutica y que, por culpa de esta mala experiencia, desconfía de estos profesionales. "Lo peor es que ahora voy con cuatro ojos con el personal farmacéutico", ha concluido.

Hace unos dias me pasó algo en una farmacia que me parece escandaloso. Mi hija se levantó por la mañana con una tos bestia. Lo peor no era la tos en sí sino la frecuencia. Tosía cada 10 segundos, imparable — samantavillar (@samantavillar) 11 de febrero de 2019

La farmacéutica en seguida me habló de dos jarabes, pero me recomendó uno de los dos. Confié en ella y cogí el que me recomendaba — samantavillar (@samantavillar) 11 de febrero de 2019