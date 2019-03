Pipi Estrada se hace un plan renove para estar guapo: lipo de papada e injertos capilares

A la vejez viruelas, porque tiene ya un montón de tacos (Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada, detenida cuando robaba en unos grandes almacenes).

Pipi Estrada celebró este 12 de marzo de 2019 su 65 cumpleaños, pero está más joven que nunca al haberse sometido a dos intervenciones estéticas en el último medio año.

El periodista deportivo se ha realizado un trasplante de cabello y una liposucción de papada. Ahora está encantado con los resultados de estos dos retoques.

El 9 de octubre pasó por primera vez por el quirófano de la clínica Neo Injerto Capilar Gen, del grupo Aragolaser, para hacer frente a su alopecia androgenética.

La doctora Lourdes Moreno Carbonell le realizó un trasplante a Pipi a través de la técnica FUE, que se lleva a cabo folículo a folículo. Concretamente, la médico le extrajo 1778 unidades foliculares de la parte trasera del cuero cabelludo del periodista para repoblar sus entradas y su coronilla.

Seis meses después, Estrada está completamente satisfecho con el aspecto natural conseguido.

"No te voy a engañar, porque yo fui cagado. Pero ahora estoy encantado de la vida. Ha sido una experiencia distinta a lo que yo me imaginaba. Sinceramente, parece que no me he operado y todo es milagroso".