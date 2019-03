Pablo Casado comparte su drama: "Mi hijo nació con seis meses y estuvo tres días en coma"

El momento más duro en la vida del político. El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha desvelado el drama que vivió como padre al nacer su segundo hijo, Pablo: "Nació prematuramente, pesó 730 gramos y tuvieron que operarle del corazón para cerrarle una válvula. Luego sufrió sepsis y estuvo tres días en coma", según informalia.

El nacimiento de su segundo hijo fue la mayor prueba que la vida les puso a Pablo Casado (37) y su mujer, la psicóloga Isabel Torres (38), que se casaron hace ya nueve años. Se conocieron en la universidad, lo suyo fue un flechazo y ahora tienen dos niños, Paloma y Pablo:

"Se rompió la bolsa amniótica y estuvo tres semanas inmovilizada antes del parto. El tío se agarraba a la vida de una manera impresionante. Cuando nació era como una ratita roja, traslúcida. Las orejas pegadas, los párpados unidos... Después la piel se hace piel, las uñas se hacen uñas; es impresionante, un milagro", ha dicho Casado en Telva.

Su drama personal le ha hecho empatizar con su rival político, Pablo Iglesias, padre de unos mellizos también prematuros en julio junto a Irene Montero:

"Hemos estado cerca de ellos y he descubierto a dos padrazos. Estamos en las antípodas en muchas cosas, pero me quito el sombrero por cómo les están sacando adelante", ha dicho Casado.

Su nueva ambición política arrastra inevitablemente a su familia. Su esposa, su mejor apoyo, tiene asumido el sacrificio que supondrá ("La política me parece muy desagradecida. Siempre he tenido la esperanza de que Pablo se dedicase a otra cosa") y para sus hijos, de momento, sólo es un juego: "Les hemos contado que papá participa en un concurso y que por eso está menos en casa. Me preguntan todos los días si lo he ganado ya", ha contado entre risas.