La horrorosa cara que le ha quedado a Álvaro Muñoz Escassi tras su último paso por quirófano

No aceptar la edad conlleva ciertos riesgos tanto psicológicos como evidentemente físicos, máxime si te sometes a cirugías que intentan evitar lo inevitable. Gracias a la cirugía estética, no son pocas las personas que han retocado aquello que no les gusta para sentirse más cómodos con su apariencia, según ABC. Este es el caso de Álvaro Muñoz Escassi, quien ha recurrido a los retoques estéticos para arreglarse los pequeños defectillos o simplemente sentirse más joven, intentando erradicar las temibles patas de gallo y las arrugas.

El jinete llamó especialmente la atención sobre la alfombra roja del Festival de Málaga 2019. Lo cierto es que no parece el mismo y está irreconocible. No es la primera vez que llama la atención su nuevo «look» o sus retoques estéticos. En el caso de Muñoz Escassi, como en el de otros muchos famosos, la cirugía no solo la ha hecho parecer joven, sino que también ha cambiado por completo algunos de sus rasgos naturales más característicos.

En su breve aparición contestó a las preguntas de los reporteros que pedían la confirmación sobre la información de que ha sido fichado en el reality culinario más famoso de España. «Estoy metido en un proyecto muy bonito de café y el tema de los caballos que no lo descarto. Me encantaría participar en MasterChef celebrity, además cocino bien», aunque acto seguido rectificaba: «bueno no cocino bien, me gusta».

El jinete aseguró que se siente muy amado por sus seres queridos, aunque confesó que en este momento su corazón está libre: «Estoy soltero», zanjó.