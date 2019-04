Se multiplican los casos de herpes en las zonas limítrofes al festival de Coachella

La salud en lo primero.-Los últimos datos de HerpAlert, un sitio web de tratamiento y diagnóstico en línea para las enfermedades de transmisión sexual, ha habido un gran aumento de personas con herpes en las comunidades cercanas al festival de Coachella, según recoge 20minutos y comparte Paula Dumas para pd.

Siempre es mejor consultar a su médico.-Se han reportado 1.105 casos en Indio, Palm Desert y Coachella Valley, y también en los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego, donde vive la mayoría de los asistentes al concierto. HerpAlert tiene unos doce casos al día, pero durante los dos primeros días del festival atendieron a 250 personas.

Hay que hacer caso de las recomendaciones de los expertos por nuestra seguridad.-El contacto boca con boca es la forma de transmitir el herpes, así como el contacto sexual. No se transmite ni por beber del mismo recipiente ni por compartir comida. El pico anterior más alto fue durante el fin de semana de los Oscars 2018, cuando recibieron solo 60 casos por día.

