Terelu Campos, operada otra vez y esta vez no es cirugía estética

Sin duda no está siendo una buena racha para Terelu Campos.

Tras abandonar Sálvame de forma precipitada y nada amistosa ha tenido que volver a pasar por quirófano según informa un comunicado que pasadas las ocho de la tarde de este viernes 26 de abril de 2019 ha enviado a los medios la Fundación Jiménez Díaz.

El parte médico dice lo siguiente:

Y está firmado por el doctor José Ángel Cortés Márquez.

Se desconoce el motivo de la operación pero según declaraciones realizadas por su hermana a Semana se trataba de algo programado y ella, aunque permanece ingresada, se encuentra bien, "todo ha salido correctamente" apunta Carmen Borrego.

Todo apunta a que está relacionado con la doble mastectomía a la que se sometió después de que en julio de 2018 le detectaran un carcinoma maligno en el pecho derecho que, por suerte, no se había extendido.

Tras la complicada operación tuvo problemas con la cicatrización y ella misma ha comentado en más de una ocasión que todavía debía volver a quirófano.

"La intervencio a la que se ha sometido hoy a la paciente Teresa Borrego Campos en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se ha desarrollado satisfactoriamente", asegura el parte que ha emitido el centro hospitalario a "petición de la paciente". Aunque por el momento no han trascendido los motivos que le han llevado a tener que volver al quirófano "la paciente se encuentra estable y recuperándose".

En los últimos meses, Terelu ha tenido que ser intervenida en tres ocasiones:

" He visto el infierno, no volveré a ser la misma ", dijo tras su regreso a la televisión.

Su hija Alejandra Rubio y su hermana Carmen Borrego no se han separada de su lado, como ya hicieron en anteriores ocasiones.

"Yo sufro porque es mi hermana. Si me imagino que es mi hija, me muero. Se me partió el corazón el día que mi madre dijo, desgarradamente: '¿No le puedo dar mis pezones? ¿No le puedo dar mis pechos? A mí ya no me valen para nada'".