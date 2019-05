Un alcalde francés propone como solución contra la despoblación regalar Viagra

Aunque la idea parece sacada de un chiste y suena de los más peregrina, teniendo en cuenta la edad media de su población, no es del todo disparatada. Además, una erección es la forma más sincera de decir "te quiero". Jean Debouzy, alcalde del pequeño municipio de Montereau, en el departamento francés de Loiret, ha encontrado en la viagra la solución a los problemas de despoblación que sufre su localidad, según 20minutos.

Con el objetivo de incrementar su población de apenas 600 habitantes y así mantener abierta la escuela local, Debouzy emitió el pasado 16 de mayo un decreto municipal por el que promete dar viagra gratis a las parejas que viven allí o a aquellas que quieran mudarse.

Según dicho decreto, que incluye también a otro pueblo vecino, "las píldoras se distribuirán entre parejas de 18 a 40 años para darles la oportunidad de concebir y así preservar las escuelas de las dos aldeas".

"Un pueblo sin niños es un pueblo que muere", aseguró el alcalde en declaraciones al medio The Local. Si la situación actual no cambia en poco tiempo, Debouzy teme el cierre de la escuela. Sin embargo, por ahora no está muy clara la legalidad en torno a la distribución de las famosas pastillas azules, un medicamento que en Francia solo se puede obtener mediante receta médica. El propio alcalde reveló además que no disponía de un stock de píldoras listas para repartir y que ningún hombre se había pasado todavía por su oficina para conseguir viagra gratis.