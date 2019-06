“Te quedan pocas horas de vida": una avispa asiática deja en coma a un joven en Asturias

La avispa asiática es una especie de avispa de la familia de los véspidos originaria de Sudeste Asiático. Esta avispa, al igual que otras de su género, se alimenta de insectos, pero también de abejas, aunque esta especie es más agresiva que otras.--La avispa asiática ya tiene archienemigo en España: el abejero europeo--

Un joven de 32 años, M. A. C., está en coma en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser atacado por una avispa asiática en la capital del concejo de San Tirso de Abres el pasado martes. El hombre, camionero de profesión, se encontraba desbrozando las lindes de una huerta cuando fue picado por una vespa velutina. El joven es alérgico a este tipo de insectos, por ello, de inmediato, acudió a su casa a inyectarse adrenalina. Pero el medicamento para contrarrestar la reacción alérgica no le hizo el efecto esperado y se desvaneció, según recoge David Suárez en elcomercio.--La picadura de la avispa asiática "no es más peligrosa que la de la autóctona"--

«Le quedan horas», aseguraba conmocionado en la tarde de ayer su hermano, quien indicó que la actividad cerebral «se le va reduciendo poco a poco, por lo que no hay vuelta atrás». El afectado sufre un daño cerebral irreversible por falta de aporte de oxígeno durante varias horas. El hombre, aficionado a los caballos, estaba limpiando la finca, con el fin cerrarla para meter a sus dos caballos, cuando la avispa le picó. Todo apunta a que el nido se encontraba «en un neumático abandonado en el lindero de la finca». Se trata de una situación que cada vez es más habitual, ya que esta especie «hace los nidos más cerca de tierra», advirtió el presidente de la Asociación Antivelutina del Occidente, Jonathan Suárez, quien recomendó revisar la maleza antes de desbrozar. Suárez detalló que el miércoles retiraron un nido en un invernadero de Villar, en Valdés, y que la pasada semana tuvieron que quitar otro de la tierra en La Capitana, en concejo valdesano.

No era la primera vez que este joven era picado por una avispa asiática. Ya había sufrido otras tres picaduras. «Pero nunca fue así. Otras veces ponía la adrenalina, se mareaba un rato y recuperaba», indicó su hermano. Fue el propio afectado el que aseguró a ciencia cierta que el insecto que le había picado «era una avispa asiática». La describió poco antes de perder el conocimiento. El joven aseguró a sus allegados que se trataba de una vespa velutina, pues «era negra y naranja», detalló antes de desmayarse.

«Su actividad cerebral se va reduciendo, le quedan horas de vida», indicó impactado su hermano Antes de desmayarse, el propio afectado explicó que el insecto «era negro y naranja»Es la cuarta vez que le pica una avispa, pero «la reacción nunca fue así» La Asociación Antivelutina aconseja revisar la maleza antes de limpiarla

Su hermano lo pudo ver consciente ya que, «aunque viajaba en el camión, estaba cerca y llegué a verlo», dijo. Tras perder el conocimiento, el joven fue llevado al centro de entro de salud santirseño, y trasladado de inmediato en UVI al HUCA, donde quedó ingresado en la UCI «en coma».

El joven, casado y con una hija, nacido en la localidad de Goje, vive en El Llano, capital de San Tirso de Abres, «es un chaval muy trabajador», indicó su propio hermano. En concreto, trabaja en una empresa familiar del transporte, junto a su padre y su hermano, transportando madera para la biofábrica de Energía y Celulosa (Ence) en Navia.

Lo ocurrido causó gran conmoción entre sus vecinos de El Llano. «No nos lo podemos creer», aseguraban ayer tras conocer el estado de gravedad de un joven «muy querido». También entre trabajadores del sector del transporte, que no daban crédito de que su compañero estuviese tan grave por una picadura de avispa asiática, precisamente en el concejo asturiano por el que esta especie invasora entró en nuestra región proveniente de Galicia hace cinco años.