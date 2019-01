Confirmado científicamente: una pizza familiar tiene más 'pizza' que dos medianas

No es baladí (Inauguran la primera Universidad de la pizza).

Una pizza familiar tiene más 'pizza' que dos medianas. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las matemáticas a pesar de ser un razonamiento que va en contra de nuestra intuición, pues, ¿la suma de dos pizzas medianas de 30 centímetros de diámetro no da como resultado 60 centímetros de pizza, mientras que el diámetro de una familiar es de 46 (claramente menor)?

Fermat’s Library, una cuenta de Twitter que se dedica a compartir todo tipo de datos informativos y curiosos, despejó todo tipo de dudas publicando la siguiente infografía al respecto:

Here's a useful counterintuitive fact: one 18 inch pizza has more 'pizza' than two 12 inch pizzas pic.twitter.com/hePSpG0pJs

En la imagen, explicada en pulgadas, el área de la pizza familiar es Pi multiplicado por el radio del cuadrado, dando como resultado unos 1.662 centímetros cuadrados. Mientras, el área de una mediana es Pi multiplicado por el radio al cuadrado: 707 centímetros cuadrados que, multiplicado por dos (dos pizzas medianas) da una superficie total de 1.414 centímetros cuadrados.

Con estas simples operaciones se puede concluir que, efectivamente, una pizza familiar tiene 'más' pizza que dos medianas.

Este dato que no ha dejado de causar asombro y sorpresa entre los usuarios de la red social a los que les costaba entender que dos pizzas no tuvieran más cantidad que una.

Otros cuestionaron el planteamiento del problema enfocándolo a si la parte que más te gusta de la pizza es la corteza. De ser así, Tomas Görbe apuntó que dos pizzas medianas de 30 centímetros de diámetro tienen un 33% de corteza más que una pizza familiar.

Yeah, but the crust is arguably the best part and two 12 inch pizzas have 33.3% more crust than a 18 inch pizza. And now I'm hungry, thanks @fermatslibrary! pic.twitter.com/ZUfGicpcWG