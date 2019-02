¿Has visto la denuncia de Boticaria García sobre las estafas con pseudoterapias a personas mayores?

Hay que teer mucho cuidado con estas cosas. La farmacéutica y divulgadora científica Marián García, conocida como Boticaria García, ha denunciado en su cuenta de Twitter una supuesta estafa a un pensionista, al que han vendido unos productos de cama como si fuesen milagrosos, por el módico precio de 2.730 euros, según recogeMarya González en huffingtonpost.

"A un pariente pensionista de Manuel Enríquez le invitaron hace dos semanas a una reunión donde le regalarían una paletilla. Acabó firmando este contrato por dos almohadas y dos cubrecolchones, supuestamente curativos, marca IONIZZED", ha señalado la divulgadora en el primer tuit de un hilo en el que cuenta la historia y adjunta el recibo de la compra.

El HuffPost se ha puesto en contacto con el Grupo Delax, fabricante de los productos, y la empresa evade toda la responsabilidad por la supuesta estafa al pensionista y se presenta como otra víctima más de unos "desalmados sin escrúpulos".

"Nosotros somos una empresa que fabrica los productos, no los vendemos al público directamente", señala Cesáreo Martín, responsable de comunicación del fabricante. "Los vendemos a unos distribuidores que a su vez venden a otros distribuidores. No tenemos la culpa de que unos individuos sin escrúpulos hayan organizado un acto privado en un hotel para aprovecharse de unas personas mayores. Nos duele vernos afectados por este asunto", señala la fuente de la empresa.

El responsable asegura que el grupo incluye en los contratos de compraventa una serie de cláusulas que en este caso no se han cumplido. "Pero no podemos controlar quién las ha incumplido. Porque si hemos vendido a un distribuidor, que este a su vez ha vendido a otros tres o cuatro, no tenemos forma de saber quién ha sido", afirma.

"Todo el rigor científico"

Al margen del precio, Martín defiende el desarrollo técnico y la investigación que el grupo hace de los productos porque "se hace con todo el rigor científico, y el trabajo de los investigadores está contrastado y avalado por autoridades competentes".

El responsable lamenta que el asunto les salpique y menoscabe el trabajo de todos los profesionales del grupo: "Tenemos una reputación intachable, trabajamos con todos los protocolos de fiabilidad y desarrollamos todos los productos con total profesionalidad".

Sin embargo, de cara a una posible compensación al presunto estafado, el responsable de comunicación remite a dos únicas vías: "A través de una reclamación a la persona que se lo haya vendido o directamente al departamento de consumo del Ministerio de Sanidad".

