¿Sabes cuáles son los tres alimentos más nutritivos que existen?

Es muy importante saber qué comemos, pero también qué nos aporta a nivel nutritivo cada alimento.

Almendras.

De la quinoa al kale, pasando por el jengibre o la espirulina. Los superalimentos llevan algunos años protagonizando titulares en los medios de comunicación gracias a sus propiedades nutricionales. En realidad, tal y como ya hemos contado alguna vez en este periódico, se trata de productos con una importante campaña de marketing detrás que, pese a que son buenos para la salud, no ofrecen unas cualidades superiores a las que tienen, por ejemplo, las lentejas o una berenjena, según El Español.

Ante este boom, un equipo de investigadores de Corea del Sur publicó un estudio en el que analizó 1.000 alimentos crudos distintos para saber cuáles eran los más nutritivos. "Evaluamos sistemáticamente la composición de nutrientes de cada alimento para satisfacer los requisitos nutricionales diarios", se puede leer en el estudio. El objetivo, más allá de establecer un ranking, era poder identificar alimentos nutricionalmente ricos para "diseñar dietas saludables".

El primero de la lista es uno de los frutos secos más populares: las almendras. Los investigadores le otorgaron la máxima puntuación nutricional (0,97 sobre 1). Las almendras crudas aportan a la dieta 580 kilocalorías por cada 100 gramos. Es un alimento rico en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas con efectos cardioprotectores.



Chirimoya.

En el segundo puesto del ranking elaborado por los investigadores coreanos no aparece tampoco ningún superalimento, pero sí una fruta: la chirimoya. Se trata de una de las frutas tropicales más valoradas debido no sólo a su sabor, sino también a sus propiedades. En el estudio publicado por la revista Plos ONE los científicos le otorgan una puntuación de 0,96 sobre 1.

Otro trabajo publicado en 2013 ya hablaba de la chirimoya como una fruta subtropical de "valores promisorios". Se trata de una fruta "muy digestiva y nutritiva" que tiene un elevado contenido en agua y que posee unas "características muy particulares dada la combinación armónica en su composición de ácidos y azúcares". "Estos últimos son el producto de la reducción del almidón, predominando la glucosa (11,75%) y sacarosa (9,4%). Además, también es rica en fósforo (47 miligramos) y calcio (24 miligramos)".

Los investigadores coreanos destacan que esta fruta, que aporta 81 kilocalorías a la dieta, pertenece a la categoría de los alimentos ricos en carbohidratos saludables. El hecho de que tenga altos niveles de azúcar no significa que engorde ya que, tal y como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, ninguna fruta no engorda.



Perca oceánica.

Así, el podium de los tres alimentos más nutritivos que existen lo completa un pescado, la perca oceánica (0,89 sobre 1). En concreto, los investigadores hacen referencia a la especie que se pesca en el Atlántico norte, que aporta 79 kilocalorías por cada 100 gramos. Resulta curioso la inclusión de este pescado (del que se destaca que es rico en proteínas) debido a que, al igual que ocurre con el panga, no es precisamente el pescado más valorado a nivel nutricional, al menos la especie que vive en los ríos.

Además, la perca tampoco es un pescado muy agradecido organolépticamente hablando ya que se trata de una especie insípida que ha de ser cocinada para mejorar su sabor. La OCU alertó hace un año de que este pescado podía tener trazas de pesticidas y de mercurio. "Ninguno de los dos contaminantes encontrados suponen aisladamente un riesgo inmediato para la salud, pero estos residuos deben ser tenidos en cuenta para realizar los controles y recomendaciones oportunos a la población", advertía.