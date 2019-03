Las ocho frutas que tienen más calorías y debes consumir con precaución

Con la fiebre por la comida saludable y la restricción en las dietas de ciertos componentes, como es el caso de los carbohidratos, concretamente sus azúcares, son muchas las personas que han empezado a plantearse si la fruta es realmente saludable, pues algunas de ellas pueden llegar a aportar grandes cantidades de este dulce enemigo. Pero que no cunda el pánico ni caigamos en la exageración, según webconsultas. La Dra. Montse Folch, experta en nutrición y dietética y autora de Frutoterapia (Editorial Paidós, 2014), es clara al respecto: "las frutas son un alimento sano".

La clave pues, está en la cantidad, selección y calidad de las mismas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ingerir entre tres y cuatro piezas de fruta al día, pero según la doctora hay que tener cuidado y no sobrepasarlo ya que, según nos cuenta, un kilo de este alimento -unas seis piezas- aporta unas 1200 kcal, que en general es mucho para una persona, y puede suponer demasiado azúcar al organismo.

El mejor azúcar que se puede tomar

No hay ninguna buena razón para no consumir fruta. Este tipo de alimentos tienen una gran cantidad de agua, de minerales y de vitaminas. También tienen una gran proporción de fibra que resulta muy interesante para la salud general e intestinal. La fruta tiene, además, ciertos porcentajes de hidratos de carbono e, incluso, de grasas, que varían dependiendo de cuál sea. Por esta razón, los valores energéticos de cada fruta serán distintos, según El Español. Es decir, unas tendrán más calorías que otras.

A pesar de ello, la fruta no engorda. Los expertos son conscientes de que algunas personas las temen, principalmente, por su contenido en azúcar. No importa, el azúcar que se encuentra en ellas es del tipo intrínseco. La Organización Mundial de la Salud especificó que existían dos tipos principales de azúcar: el intrínseco y el libre. Este tipo de azúcar presente en la fruta va acompañado de fibra, lo que es muy importante porque el sistema digestivo tardará más tiempo en absorberlo. Esto provoca que el cuerpo no genere tanta insulina.

En definitiva, este tipo de azúcar no es malo para la salud. Pero tampoco en cuestión de ganancia de peso. De hecho, la fruta se ha considerado como un alimento que puede evitar el sobrepeso. Por más calorías que tengan unas que otras, son hipocalóricas y también saciantes. Es decir, comer fruta reduce el hambre y, en consecuencia, evita llenarse el estómago con productos poco saludables.

El coco

Una de las frutas tropicales más características y la más calórica que existe. Por cada 100 gramos, el coco aporta 345 calorías, por lo que es muy interesante en situaciones en las que se necesite energía. La razón principal de esta característica es que esta fruta es muy rica en grasas y, además, del tipo saturado. Este tipo de grasas, aunque en este caso sean vegetales, se deben consumir con una menor frecuencia. De todas formas, el coco tiene otros componentes muy positivos para la salud. Es el caso de la fibra que, en el caso del coco, se encuentra en una proporción de 10,5 gramos por cada 100 gramos.

Además, el coco destaca por su contenido en vitaminas del tipo E y del tipo B y en minerales tales como el calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo. Hay que destacar que el coco es un alimento del que pueden obtenerse diversos productos, además de la pulpa. Agua de coco, aceite o leche, son los principales productos que pueden derivarse de esta fruta.

El aguacate

Esta fruta es una de las que más de moda están en la actualidad. Al igual que el coco, es una de las más calóricas por su contenido en grasas. El aguacate contiene cerca de 160 calorías por cada 100 gramos, el 70 por ciento de él es agua y una quinta parte de su peso, grasa. Pero esta grasa es, en su mayoría, del tipo insaturado y, concretamente, son ácidos grasos monoinsaturados. Estas grasas favorecen el colesterol comúnmente considerado como bueno.

Para ser una fruta, su contenido en fibra es bajo. En 100 gramos el aguacate tiene sólo 3 gramos de este componente. En lo que sí destaca esta fruta es en su contenido de vitaminas: en ella están presentes las del tipo A, B, C y E. También contiene ácido fólico, una sustancia muy beneficiosa durante el embarazo.

El caqui

De origen asiático y una de las que se encuentra entre las más calóricas por contener 127 calorías en 100 gramos. Este producto puede ser muy beneficioso en casos de estreñimiento, ya que, cuando está maduro tiene efectos laxantes. Esto se debe a su contenido rico en fibra. Al contrario que las frutas anteriores, el caqui tiene unos niveles de grasa reducidos.

Asimismo, el caqui también destaca por la cantidad que contiene de potasio y de vitaminas del tipo A y C. A pesar de que todas las frutas se caracterizan por un alto contenido en agua, el caqui es una de las que tienen una buena proporción de este líquido.

El maracuyá

El maracuyá contiene, en 100 gramos, 97 calorías. La clave que convierte a esta fruta en una de las más calóricas es su alto contenido en hidratos de carbono. Sus niveles de fibra posicionan también a este alimento como una buena solución para los problemas de estreñimiento.

Además, las vitaminas del tipo A y C también están presentes, así como los minerales potasio, fósforo y magnesio. Esta fruta es, además, reconocida por su carácter antioxidante y se ha observado en algunos estudios que puede tener efectos antiinflamatorios.

El plátano

Los famosos plátanos cuentan con 94 calorías por cada 100 gramos. Su cantidad de grasa y de proteínas es baja, pero, comparado con otras frutas, no está nada mal. Lo que sí destaca en su contenido son los hidratos de carbono, que constituyen un 20 por ciento. El tipo de hidratos de carbono que contiene depende del estado de maduración del plátano en cuestión. Cuando el plátano está verde, contiene mucho almidón, y cuando está amarillo, ese almidón se ha convertido en azúcares. Se recomienda tomarlo maduro porque, al contrario, puede provocar una mala digestión y gases.

El plátano es muy famoso por su gran contenido en potasio. Concretamente, contiene cerca de 350 miligramos en cada 100 gramos de esta fruta. Además, los plátanos maduros tienen efectos positivos sobre la flora intestinal. Contienen ciertos componentes que no son digeribles y que, por tanto, llegan hasta el tracto final del intestino. Son los frutooligosacáridos, entre los que destaca la inulina.

La chirimoya

Más que una fruta, la chirimoya es un conjunto de ellas que se contienen en un mismo alimento. Por cada 100 gramos de esta fruta se obtienen 90 calorías. La razón principal de este aporte calórico es que la chirimoya contiene, en la misma cantidad, 20 gramos de hidratos de carbono que son, principalmente, azúcares. Los principales beneficios de la chirimoya se encuentran en su contenido en potasio y en vitamina C.

Esta fruta es considerada como una fruta tropical, sin embargo, crece en altitud y es de la temporada de invierno. Con respecto a otras frutas, no cuenta con demasiada fibra. No llega a dos gramos por cada 100 de esta fruta. Sin embargo, el 77 por ciento de la misma es agua.

El higo

En contra de lo que se ha pensado siempre, el higo no es el fruto de la higuera. En realidad es un tipo de flor. De todas formas, no es una flor como las que cualquiera puede tener en mente. Los higos tienen valores nutricionales, pulpa y semillas. De hecho, son una fruta bastante calórica, en 100 gramos de esta fruta encontramos 85 calorías. Al igual que el plátano y la chirimoya, la gran mayoría de las calorías del higo proceden de su gran contenido en azúcares, que constituye un 16 por ciento.

Los higos no contienen grasas y muy pocas proteínas. En realidad, no se puede destacar ningún componente que se encuentre en proporciones altas. De todas formas, contiene potasio y vitamina B6, además, de un 2,5 por ciento de fibra.