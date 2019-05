Los nutricionistas dejan a la Reina Letizia con su real trasero al aire

"Zapatero a sus zapatos" como dice la voz popular; y es que no hay nada peor que opinar, o peor aún, dar consejo sobre una disicplina que uno no controla y realmente, nunca mejor dicho, no domina.--Arde Casa Real: Brutal bronca entre Don Felipe y Doña Letizia con amenaza de divorcio--

La revista Diez Minutos ha sorprendido este miércoles al publicar los secretos de la dieta de la reina Letizia.

La publicación explica algunos datos que ya se conocían, como que apuesta por la agricultura ecológica y consume habitualmente salmón salvaje según huffingtonpost, té verde y kombucha, frutos rojos o cúrcuma.

También se sabía que en el colegio Santa María de los Rosales, al que van Leonor y Sofía, se sirven menús en los que priman las frutas, las verduras y carnes blancas como el pollo, mientras que se prohíben los rebozados, la dieta en casa de los reyes es muy parecida.

Lo que más ha sorprendido es que Letizia tiene una buena lista de alimentos vetados entre los que se encuentran cualquier tipo de bollería industrial, productos precocinados o congelados.

Pero es más llamativo que la reina tampoco tome habitualmente pan, legumbres o arroz. Tampoco bebidas azucaradas ni gaseosas ni café.

Tras conocer la lista de productos censurados, el nutricionista Álex Pérez ha querido hacer una puntualización.

"Su Majestad haría un mayor bien por la sociedad si apostara públicamente por las legumbres, las verduras y frutas de temporada, los frutos secos y el consumo responsable en general".

Pérez ha destacado, no obstante que, "lo de la bollería" le parece bien, pero le recomienda que se deje aconsejar por un dietista o nutricionista. Ha aprovechado también para citar al popular experto Julio Basulto, que ha retuiteado el mensaje.