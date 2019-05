Despiden a la empleada de un comedor escolar por darle comida a un estudiante sin dinero

El exceso de generosidad le costó el empleo a una trabajadora de la cafetería de una escuela en el estado de Nuevo Hampshire (EE.UU.). Según el diario local Valley News, las autoridades de la escuela secundaria regional de Mascoma Valley, en la ciudad de Canaan, decidieron despedir a Bonnie Kimball después de que la mujer dejara que un estudiante que no tenía dinero para pagar cogiera comida gratis. Tras la enorme difusión del caso, la mujer fue después readmitida.(Condenan a cárcel a la kuwaití que grabó a su empleada doméstica cayendo de un séptimo piso )

Como empleada la compañía de alimentos de Café Services, Kimball era responsable de administrar la caja registradora de la escuela, donde también preparaba bebidas, smoothies y helados para sus 326 alumnos según rt. Según indica el diario, la empleada había trabajado en el comedor escolar durante más de cuatro años y adoraba a sus estudiantes: "escuchaba sus problemas, daba hielo a las estrellas deportivas lesionadas e intentaba animar a quienes consideraban abandonar la escuela".(Taco Bell despide a una empleada que se negó a tomar un pedido en inglés en EE.UU. )

El incidente que desencadenó su despido ocurrió el pasado 28 de marzo. Según recuerda la mujer, el estudiante no tenía dinero en su cuenta, por lo que le dejó tomar el almuerzo sin pagar, aconsejándole en voz baja que le dijera a su madre que necesitaba dinero. Una semana más tarde, el 4 de abril, Kimball fue despedida.

"Nunca haríamos eso"

Según queda reflejado en su carta de despido, que la mujer ha compartido con el diario, la compañía la acusó de "estricta violación de nuestros Procedimientos de Manejo de Efectivo, la Política de Cargos Escolares y la Regulación Federal que rige las comidas gratuitas".

"El 28 de marzo, un gerente de distrito estaba en el lugar y vio a un estudiante pasar por la línea con varios alimentos que no le cobró", reza el texto, que parece confirmar la historia de Kimball.Sin embargo, la misma compañía Café Services niega que ésta fuera la razón que motivara la decisión e insiste en que no autorizaría a un empleado a no proporcionar un almuerzo a un estudiante. Según New Hampshire Union Leader, los alumnos que no tienen dinero en su cuenta reciben el almuerzo del menú del día, pero el alumno cogió varios artículos del menú.