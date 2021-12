Rocío Flores estalla ante los ataques recibidos por redes sociales

Rocío Flores está harta de los ataque que recibe por parte de sus haters en redes sociales por su físico y polémicas familiares.

Por su nula relación con su madre, Rocío Carrasco, o por la separación de su padre y Olga Moreno, entre otras cosas – Rocío Flores ha dicho «¡basta!»

Lo ha hecho a través de una reflexión publicada en su cuenta de Instagram que su tía Gloria Camila, totalmente de acuerdo con las palabras de su sobrina, no ha tardado en repostear.

Cada día me asombro más de la cantidad sobre todo de mujeres que os dedicáis en redes sociales a fomentar el odio y a discriminar a otras mujeres con mensajes sobre el físico de cada uno o haciendo juicios morales a personas que ni conocéis» comienza su ‘denuncia’ pública, confesando que lo que más le sorprende de los ataques que recibe es que «la mayoría de las que hacéis este tipo de cosas en redes sociales os consideráis feministas. Es lo más heavy. Es triste pero es la realidad que yo vivo en mis redes sociales.

Indignada y muy dolida Rocío ha mandado un mensaje a sus haters dejando claro que:

Las personas que somos personajes públicos somos personas. Se os olvida muchas veces que estar expuestos a muchas cosas no equivale a tener que aguantar las barbaridades que se escriben», continua , lamentándose de que a pesar de lo duro de los ataques que recibe «muchas veces no tiene consecuencias. Triste, pero cierto.