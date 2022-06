Sánchez, Espadas y el PSOE se ponen histéricos ante su descalabro en Andalucía

Se sienten derrotados.

El candidato del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no levanta cabeza y salió del primer debate entre los aspirantes a dirigir la Junta de Andalucía más débil de cómo llegó al encuentro.

El abanderado del PSOE andaluz, Juan Espadas se llevó una auténtica trasquilada en el cara, que reforzó lo que señalan todos los sondeos: el avance indetenible de PP y VOX en la intención de voto y una pérdida de apoyo popular para los socialistas.

El batacazo que se espera que se produzca en los comicios regionales de este 19 de junio de 2022 es tal, que ha descolocado a todos los miembros del partido. En el ámbito regional, los insultos por parte de Manuel Pezzi, presidente en Andalucía del PSOE, al presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, al llamarle ‘tontopollas’ durante su visita a la región en apoyo al candidato popular, Juanma Moreno, demuestra lo desnortado que están.

Siguiendo esta pérdida del sentido común, el mismo Sánchez apeló al “orgullo rojo” para intentar enmendar el rumbo. Por si fuera poco, tuvo el cinismo de decir que “todo lo bueno que tiene Andalucía lo ha hecho el PSOE”. Después de 37 años de socialismo en el que lo más destacable es el mayor caso de corrupción de España y Europa, hay que reconocerle la ‘valentía’ de decir semejante frase.

Por su parte, Espadas, que como candidato no puede apelar a la gestión de su partido en la región, que no tiene respuestas a la corrupción que le llega muy de cerca, como se lo recordó la candidata de VOX, Macarena Olona con aquello de “la banda del WordPerfect”, solo tiene como baza el recurso barato de asustar con la llegada del lobo de la ultraderecha para movilizar a sus votantes; que sin embargo, ya han visto como la gestión de Moreno ha mejorado la región, ubicándola a la cabeza de varios indicadores, cosa que antes no pasaba con los socialistas.

Alfonso Rojo reflexiona en ‘El Repaso’ sobre el hecho de que “mentir es como respirar para el Gobierno Sánchez” y a cada problema que surge, la respuesta del Ejecutivo es evitar decir la verdad.

“Si has hecho del embuste tu ‘modus vivendi’ y te pasas el día soltando patrañas, como le sucede al Gobierno socialcomunista, es normal que lo primero que se te ocurra, cuando salta un problema y te preguntan por él, sea una trola”.

El director de este digital considera que “los caraduras del Gobierno Sánchez mienten convencidos de que los españoles somos idiotas”.

