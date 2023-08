Muy necesario apoyo a la educación, sanidad y asistencia social en España y con los justos, necesarios controles por y para el bien

Creo que en Galicia, como en el resto de España, de la gran nación española, en “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978 y otras leyes, normas, tratados, acuerdos democráticos nacionales e internacionales en la misma línea), individual y socialmente, frente a los viejos y nuevos extremismos, populismos, demagogias, nacionalismos, separatismos, chanchullismos, corrupciones, contaminaciones, manipulaciones, egoísmos, egocentrismos, grupocentrismos, etnocentrismos, narcisismos, racismos superioristas, supremacistas, fanatismos, fundamentalismos, oportunismos, trepismos, tajadismos, todo vale para sacar tajada, mantenerse en el poder, todo tipo de malgasto público y privado, todo tipo de regalos propagandísticos, embaucadores y demagógicos con cargo a lo público y para comprar, contaminar, manipular, etc. a los agentes sociales, todo tipo de juegos sucios, etc., entre otras cosas, creo que, frente a todo esto, hay que apoyar, en España, en la gran nación española, en todas las partes de España, dentro y fuera de España; creo que, entre otras cosas, siempre de forma honrada, justa y muy rigurosa, competente, hay que apoyar las Casas (escuelas) Niño, Nido (de cero a tres años) y que cumplen una función muy necesaria que, siempre que haya los justos, debidos y muy necesarios controles, se vienen apoyando en las naciones democráticas más desarrolladas y avanzadas del mundo, para y por la socialización, integración social, libertad, trabajo, emprendimiento, empresa, justicia, educación, cultura, Administración, infraestructuras, seguridad, información, creación, etc. honrados y responsables; para y por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, de justicia, seguridad y garantías justas, debida, justa y democráticamente bien medido, definido, explicado, aplicado, difundido y controlado, integrador, profundamente humano, responsable, de juego, competencia y cooperación limpios, riguroso, competente, cooperativo, solidario, critico positivo fundado, participativo, abierto, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, infraestructural, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, cultural, artística, deportiva, mediática, laboral, profesional, empresarial, emprendedora, medioambiental, judicial y de la seguridad, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por la dignidad individual y social, por el bien, etc., y teniendo en cuenta que, siempre, debemos aprender, individual y socialmente, con honradez, humildad, el mayor rigor y compromiso, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos…

Para y por este mejor desarrollo deontológico democrático y que, también y entre otras cosas, incluye apoyar, justa, honrada, rigurosa y muy necesariamente, con los justos, rigurosos y debidos controles, la buena salud, asistencia social, seguridad social, etc.; para y por el mejor desarrollo es fundamental apoyar, justa, honrada y activamente, de forma muy bien medida y entre otras cosas, la educación desde las Casas Niño, Nido, la Formación Profesional Dual (que esta dando en España buenos resultados y puede darlos, aún, mucho mejor, a la altura de las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas, con menos paro, tanto general, juvenil, etc., y para lo cual, la formación profesional dual – que se lleva a cabo en el centro de estudio y trabajo -, bien definida, dotada, explicada, aplicada, controlada, etc., es muy importante. España se encuentra entre las naciones democráticas desarrolladas que viene teniendo, que tiene mucho mas paro, paro general, juvenil, subempleo, etc., y, entre otras cosas, se debe a haber marginado, penalizado la mejor formación profesional, etc., y promover una educación mal dotada, clasista, burocratista, mandarinil, politiquera, ideologicista, sindicalera, corporativista, clientelar, tajadista, ineficiente, etc.), y la universidad, investigación y cultura superiores (que deben mejorar mucho más y donde es muy necesario hacer frente, de forma muy bien medida, con justicia, rigor y por el bien de dicha universidad, investigación y culturas superiores en España; es necesario, individual y socialmente, con honradez, humildad, el máximo rigor y compromiso, hacer frente a la politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, sectarismo, fanatismo, fundamentalismo, clientelismo, malgasto, tajadismo, trepismo, oportunismo, narcisismo, racismo supremacista, superiorista, contaminación, manipulación, juego sucio, falta de la muy necesaria y bien medida eficiencia, etc., en la universidad, investigación y cultura superiores, en estos y otros sectores, campos sociales).

Y, todo ello, la educación, sanidad, asistencia social, seguridad social, etc., muy bien medido, definido, explicado, aplicado, trabajado, controlado, muy justa, honrada, libre, democrática y competentemente, para tratar de servir al pueblo, a la ciudadanía, a escala local, regional, nacional, internacional, etc. (vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978. Preámbulo de esta Constitución española y que se debe cumplir con critica y justicia justas: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”); como estábamos diciendo, todo ello, la educación a los diferentes niveles, el sistema sanitario, asistencial, la seguridad social, etc., muy bien medido, definido, explicado, trabajado, aplicado, controlado…, para tratar de servir al pueblo, a la ciudadanía, justa, honrada, libre, democrática, eficientemente, de la mejor manera, con los mejores indicadores, infraestructuras, justicia, seguridad, controles, etc., y prestando especial atención a los que tienen menos, a los que tienen las peores condiciones de vida y trabajo, a los que más sufren…

Manos a la obra, individual y socialmente, para el mejor y más justo, honrado desarrollo democrático, constitucional, legal, eficiente, etc., por y para la verdad, la dignidad, el bien, de forma muy bien aplicada, explicada, medida, aplicada, trabajada, controlada…, y con todo mi apoyo.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); autor individual de 15 libros y 36 colectivos; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; 08 agosto 2023, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…