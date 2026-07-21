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Ceremonia presidencial en Lima

Felipe VI, Milei y Kast encabezan la lista de invitados confirmados a la investidura de Keiko Fujimori

Lima se prepara para una investidura con peso internacional y figuras de primer nivel

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Felipe VI PD.

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El Gobierno peruano avanza en los preparativos de la ceremonia en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, un evento que contará con una destacada participación internacional. El canciller Carlos Pareja informó que la agenda oficial ya está completamente definida y que contempla actividades durante tres días consecutivos.

Tras reunirse con la mandataria electa, el ministro explicó que se le presentó el cronograma detallado de las celebraciones, que incluirán actos oficiales y encuentros diplomáticos. Según indicó, se trata de una programación intensa diseñada para recibir a delegaciones de distintos países.

Entre los asistentes confirmados figuran el rey Felipe VI de España y varios líderes latinoamericanos, como los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá, Honduras y Ecuador. A ellos se sumarán representantes de otras naciones, incluyendo enviados de Japón, China y Marruecos, además del primer ministro de Aruba.

La ceremonia también reunirá a cancilleres, ministros y otras autoridades que acompañarán a sus respectivos mandatarios, lo que refuerza el carácter internacional del evento. Desde la Cancillería destacan que se espera una amplia presencia de dignatarios en el Congreso el día central de la investidura.

Además, se prevé la llegada de figuras políticas y personalidades extranjeras invitadas directamente por Fujimori, cuyos nombres aún no han sido revelados. El Ejecutivo continúa coordinando estas visitas en paralelo a la organización principal.

La futura presidenta, que gobernará entre 2026 y 2031, celebró recientemente su elección destacando el carácter histórico de su victoria, al convertirse en la primera mujer elegida mediante voto popular para ocupar el cargo. Durante la ceremonia de entrega de credenciales, realizada en Lima, agradeció el respaldo de sus seguidores y subrayó el significado del momento.

El acto oficial fue liderado por el Jurado Nacional de Elecciones y contó con la presencia de autoridades del país, además de simpatizantes que se congregaron en las inmediaciones del recinto. En la misma sesión se acreditó también a los vicepresidentes electos.

Con la proclamación formal de resultados, se dio por concluido el proceso electoral iniciado en abril, que culminó con la segunda vuelta celebrada en junio. Las autoridades electorales destacaron el hito que representa la elección de la primera mujer presidenta en la historia del Perú.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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