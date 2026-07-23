Washington abre la puerta al programa nuclear saudí y desata alarma internacional

Estados Unidos y Arabia Saudita han sellado un pacto inédito en materia nuclear que marca un nuevo capítulo en sus relaciones estratégicas. El acuerdo permitirá al reino saudí desarrollar su propia industria nuclear con apoyo técnico y empresarial estadounidense, en un marco oficialmente limitado a usos civiles.

El entendimiento, firmado por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y su homólogo saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, incluye el denominado “Acuerdo 123” junto a un sistema de salvaguardias bilaterales. Según la Casa Blanca, este marco legal pretende consolidar una cooperación a largo plazo valorada en miles de millones de dólares, con el objetivo de reforzar tanto intereses económicos como compromisos de no proliferación.

No obstante, el anuncio ha generado inquietud en diversos sectores. Analistas y responsables políticos advierten de que el desarrollo nuclear saudí podría alterar el equilibrio en Oriente Medio y alimentar una carrera armamentística en una región ya marcada por la inestabilidad.

Desde Washington, Wright defendió el pacto asegurando que cumple con los estándares más exigentes de seguridad y control nuclear. Insistió además en que el programa estará respaldado por tecnología y conocimiento de origen estadounidense.

El acuerdo deberá superar ahora el escrutinio del Congreso. Mientras tanto, se ha filtrado que empresas de Estados Unidos podrían encargarse de operar futuras centrales nucleares en Arabia Saudita, aunque aún no se han confirmado oficialmente los participantes. Entre los nombres que suenan figura Westinghouse Electric Company.

Actualmente, Arabia Saudita carece de infraestructura nuclear, aunque ha reiterado en los últimos años su intención de diversificar su matriz energética, dominada por el gas y el petróleo. Las energías renovables, por ahora, tienen un peso marginal.

Uno de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de que el reino pueda enriquecer uranio en su propio territorio. Expertos como Rosemary Kelanic subrayan que este punto rompe con precedentes históricos de la política estadounidense, al considerar que dicha capacidad incrementa significativamente el riesgo de uso militar.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. En Israel, mientras algunos miembros del gobierno consideran aceptable un programa estrictamente civil, otras voces alertan de que podría derivar inevitablemente en el desarrollo de armas nucleares.

En el ámbito político estadounidense, el debate también es intenso. Legisladores demócratas han expresado su rechazo, reclamando garantías similares a las impuestas en acuerdos previos con otros países, que prohíben el enriquecimiento de uranio. Por el contrario, algunos republicanos adoptan una postura más cauta, a la espera de informes de inteligencia antes de fijar posición definitiva.

El futuro del acuerdo dependerá ahora del equilibrio entre intereses estratégicos, beneficios económicos y las crecientes preocupaciones sobre seguridad internacional.