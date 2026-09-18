España sorprende al mundo: Altamira y las Cíes se cuelan entre las experiencias turísticas más vendidas

España ha conseguido colocar dos experiencias turísticas entre las diez más vendidas del mundo durante este verano.

El resultado sitúa a dos destinos españoles muy diferentes junto a algunos de los grandes reclamos turísticos internacionales. Monumentos como el Coliseo de Roma, los Museos Vaticanos, Auschwitz-Birkenau o los cruceros por el Sena y el Danubio comparten protagonismo con dos propuestas españolas que ponen de relieve el atractivo del patrimonio y de los espacios naturales.

ALTAMIRA SE SUBE AL PODIO MUNDIAL

La gran sorpresa española llega desde Cantabria. La experiencia de visita guiada a la Neocueva y al Museo de Altamira, en Santillana del Mar, se ha convertido en la actividad española más reservada durante el verano y ocupa el segundo puesto del ranking mundial, solo por detrás de la visita al Coliseo, Foro y Palatino de Roma.

El resultado coloca a Altamira por delante de numerosos iconos turísticos europeos y confirma el interés de los viajeros por propuestas vinculadas con la historia y el patrimonio.

La experiencia permite recorrer el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira y conocer la Neocueva, una reproducción de la cavidad original que recrea las condiciones y las célebres pinturas rupestres de uno de los grandes referentes del arte prehistórico.

Para David Fernández, responsable de Comunicación de Civitatis, el comportamiento de las reservas demuestra que el viajero también busca experiencias alejadas de los circuitos turísticos más convencionales y vinculadas con la identidad de cada destino.

GALICIA TAMBIÉN ENTRA EN EL ‘TOP 10’

La segunda representante española se encuentra en Galicia. El ferry a las Islas Cíes desde Vigo ocupa la octava posición mundial y se convierte en la otra experiencia nacional que logra entrar entre las diez más vendidas.

El atractivo de esta propuesta es radicalmente distinto al de Altamira. El viaje conduce hasta el archipiélago de las Cíes, integrado en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, uno de los grandes espacios naturales del litoral gallego.

Playas, rutas de senderismo y paisajes atlánticos convierten la travesía desde Vigo en una de las actividades que más interés han despertado entre los viajeros durante los meses de verano.

De esta manera, Cantabria y Galicia representan dos de las grandes vertientes del turismo español: patrimonio cultural y naturaleza.

ROMA DOMINA LAS RESERVAS INTERNACIONALES

En el conjunto del ranking mundial, Roma ocupa el primer puesto gracias a la experiencia que combina la visita al Coliseo, el Foro Romano y el Palatino. La capital italiana vuelve a destacar con los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, situados en tercera posición.

La clasificación también incluye la visita a Auschwitz-Birkenau, un paseo en barco por el Sena en París y una visita al Parlamento de Budapest.

Budapest es, además, otra de las grandes protagonistas del listado, con dos experiencias adicionales entre las diez primeras: el crucero de los seis puentes y el recorrido nocturno por el Danubio.

El ranking se completa con el ferry a las Islas Cíes y una excursión por algunos de los destinos más conocidos de los Países Bajos, entre ellos Volendam, Marken, Edam y Zaanse Schans.

El resultado deja así una fotografía singular del turismo internacional de este verano: los grandes monumentos europeos siguen concentrando una parte importante de la demanda, pero experiencias vinculadas al patrimonio y la naturaleza de España también consiguen hacerse un hueco entre las favoritas de los viajeros de todo el mundo.