Portugal desafía a Haaland y conquista Oslo sin Cristiano Ronaldo

Portugal salió victorioso de su visita a Oslo al derrotar por 1-2 a Noruega en un encuentro en el que Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo durante los 90 minutos. La selección portuguesa volvió a mostrar recursos ofensivos y capacidad para competir incluso sin su principal referente, mientras João Félix y Gonçalo Ramos se encargaron de marcar la diferencia.

El conjunto dirigido por Jorge Jesús se adelantó en la primera parte gracias a João Félix, que culminó una buena combinación ofensiva con un disparo preciso desde las inmediaciones del área. El atacante volvió a ser titular y confirmó su buen momento después de haber marcado también en la jornada anterior frente a Gales.

Noruega reaccionó tras el descanso y encontró el empate por medio de Erling Haaland. El delantero, una de las grandes amenazas del combinado escandinavo, alcanzó los 65 goles en 57 apariciones con su selección. Sin embargo, la igualdad apenas duró unos minutos.

Gonçalo Ramos apareció en el momento oportuno para devolver la ventaja a Portugal y colocar el definitivo 2-1 en el marcador. A partir de ahí, los locales buscaron nuevamente el empate, pero se encontraron con una defensa portuguesa bien organizada y con las intervenciones de Diogo Costa, determinante para conservar la ventaja.

El triunfo supone el segundo de Portugal en las dos jornadas disputadas bajo las órdenes de Jorge Jesús. El vigente campeón de la Liga de Naciones se mantiene así en lo más alto del grupo A4 con seis puntos, mientras Noruega y Dinamarca acumulan tres. Los daneses, por su parte, superaron este domingo a Gales por 2-0.

João Félix recupera protagonismo

La presencia de João Félix en una posición más centrada está siendo una de las novedades del nuevo ciclo portugués. El futbolista volvió a actuar como segundo delantero y respondió con otro gol, después de haber visto puerta ante Gales.

El propio jugador explicó tras el encuentro que esta ubicación le permite explotar mejor sus características.

“El míster me conoce bien, estuvo un año conmigo en el Al Nassr y jugar como segundo delantero me favorece bastante. Es mi posición”, señaló João Félix a SportTV.

Portugal tendrá poco tiempo para disfrutar de la victoria. Noruega dispondrá de una nueva oportunidad para enfrentarse al conjunto luso el próximo domingo, aunque esta vez el escenario será distinto: el duelo se disputará en Oporto.