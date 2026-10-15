¡Todos los buitres del presidente! ¡En los mejores cines!

Mientras el Gobierno y el PSOE centran buena parte de su agenda en la crisis de la vivienda, atacan a los “rentistas”, los “fondos buitre” y los grandes tenedores, y impulsan medidas que restringen los alquileres y protegen a los inquilinos, varios de sus dirigentes y familiares acumulan varias propiedades y perciben ingresos por arrendamiento. Las declaraciones de bienes del Congreso y las investigaciones periodísticas recientes ponen de relieve este contraste.

Según las declaraciones de bienes presentadas en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posee dos viviendas en Madrid (una al 100 % adquirida en los años 90 y otra al 50 % comprada en la década de 2000), junto con plazas de garaje. En su última declaración disponible (2023) figuraban ingresos de 12.845 euros anuales por arrendamiento de inmuebles.

Investigaciones basadas en el Registro de la Propiedad (publicadas por medios como The Objective, La Razón o ESdiario) elevan el patrimonio conjunto del matrimonio a seis viviendas y dos plazas de garaje, valoradas en torno a los tres millones de euros en estimaciones de mercado. La mayor parte figura a nombre de Begoña Gómez: un piso de unos 181 m² en una urbanización de Pozuelo de Alarcón (donde residían antes de mudarse a La Moncloa), otro de 113 m² en la calle del Prado (cerca del Congreso, hipotecado en 2026 por 240.000 euros), un piso compartido en Aluche y un apartamento en Mojácar (Almería). Gómez podría ampliar aún más este patrimonio con la herencia pendiente de su padre, Sabiniano Gómez, que incluye inmuebles valorados en más de 2,5 millones.

La polémica estalló a mediados de octubre de 2026 cuando se reveló que la pareja de Montse Mínguez, el empresario ilerdense Sergi Vélez Viola, dirige el grupo Nest Capital. A través de Nest Capital Homes gestiona al menos 30 pisos y apartamentos en alquiler, con activos inmobiliarios que superan los 6-8 millones de euros según los últimos balances. La empresa se dedica a la compra, rehabilitación y arrendamiento de inmuebles y ha promovido varios desahucios por impago (llegando a tener hasta tres procedimientos simultáneos, según fuentes próximas citadas por Artículo 14). Vélez también figura vinculado a sociedades en Panamá.

mientras se legisla contra quienes alquilan viviendas, muchos de quienes impulsan esas normas o sus entornos familiares se benefician del mismo mercado.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este jueves 15 de octubre de 2026.