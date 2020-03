Toallitas con alcohol, las más recomendadas para la batalla contra el coronavirus en los móviles

La Organización Mundial de la Salud no para de recomendar medidas de higiene ante la presencia del coronavirus en los espacios comunes, aún en la actual situación de aislamiento, una salida a hacer la compra podría producir un resultado inesperado si no se toman en cuenta importantes recomendaciones como, lavarse las manos, no tocarse la cara o desinfectar los teléfonos móviles, siendo esta última también importante para combatir la contagiosa enfermedad.

Ya son muchos los estudios los que lo han constatado los dispositivos móviles deben ser limpiados con frecuencia, ya que suelen acumular bacterias y suciedad hasta convertirlos en auténticos «recipientes» de patógenos.

Razón por la cual es propicio que hagamos que estos estén tan limpios como nuestras manos, eso sí, con el cuidado suficiente como para no tirar por la borda la inversión que hicimos al adquirirnos.

Para esto, ya las marcas más importantes señalan a las toallitas con alcohol isopropílico al 70% como las más convenientes para la limpieza de los dispositivos. Un paño limpio y humedecido con agua también sería otra buena opción, eso sí, teniendo presente que de ninguna manera debe entrar agua por la abertura del teléfono.

Y es que, a no ser que tengamos un equipo de última gama, que sea resistente al agua, la humedad debe ser eliminada a la hora de limpiarlo, para que no nos falle el funcionamiento. Por ello está desaconsejado utilizar limpiadores en aerosol, productos químicos de limpieza para superficies o sumergir el móvil en algún líquido.

Pero nada hacemos si limpiamos el teléfono, y dejamos sin desinfectar la funda o carcasa, esta también se debe limpiar de forma minuciosa, además también se recomienda que, a ser posible, se realice con guantes desechables y por supuesto, al terminar, lavarse bien las manos.