Telemedicina, una herramienta clave en tiempo de coronavirus

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus, ha puesto de manifiesto la necesidad de ofrecer alternativas a las consultas médicas tradicionales, la mayoría de las cuales se han suspendido con motivo del estado de alarma.

Por esta razón, muchas aseguradoras han reforzado sus servicios de videoconsulta ante el Covid-19.

La medicina a distancia es una de las opciones que está contemplando la sociedad para tratar de aliviar la gran afluencia de personas a los hospitales.

Gracias a la telemedicina, el diagnóstico y el tratamiento se pueden convertir en procesos rápidos y sencillos en los que el paciente solo tiene que abrir una aplicación, detallar sus síntomas y esperar a que un médico le atienda a través de una consulta virtual.

Esta dinámica se puso en marcha en China, donde el Hospital público de Xuhui ya ha realizado consultas desde Shanghái a pacientes que se encuentran en el Tíbet e incluso en Francia; o en España, donde la empresa sevillana Open Salud se ha lanzado a ofrecer de manera gratuita su plataforma de teleconsulta para que cualquier médico o clínica tenga la posibilidad de atender a sus pacientes a través de una herramienta adecuada.

En el caso de España, médicos y enfermeros se han movilizado y han creado diferentes iniciativas por las que, de forma voluntaria y gratuita, ofrecen sus servicios en diferentes especialidades médicas.

Telemedicina española

Existen empresas y proyectos que han desarrollado potentes mecanismos de teleasistencia médica. Sin salir de casa una persona que presentes síntomas de cualquier enfermedad puede ser atendido fácilmente desde un dispositivo electrónico. Con ello, además, se evita tener que buscar en foros de dudosa credibilidad, reconocen sanitarios consultados por este diario, los posibles escenarios de una enfermedad.

#médicosfretealCOVID es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), en colaboración con DKV, se unen para ofrecer consejo clínico on line de manera altruista a los pacientes y para ayudar, en su tiempo libre o de cuarentena, a combatir la actual situación epidemiológica que vive España a causa del coronavirus (COVID-19).

Esta iniciativa está enfocada a despejar dudas ante casos leves o síntomas menores y que, en ningún caso, pretende sustituir la atención urgente que puedan necesitar casos graves que requieran soporte y valoración presencial.

Para acceder a ella, los usuarios tendrán que descargarse en sus móviles la app Quiero Cuidarme Más, desde la que accederán a las teleconsultas. Funciona tanto con Android como con IOS y “el acceso es gratuito para todo el que esté interesado, al margen de que sea socio o no de DKV”, señala Tranche.

¿Cómo acceder a esta herramienta?

En el caso de los pacientes dados de alta después del contagio de coronavirus, “se abre un chat donde inmediatamente aparece un médico asignado con el que el paciente puede chatear y al que puede hacerle la/s consulta/s que estime oportuna/s”, explica en detalle el presidente de Semfyc.

Es importante resaltar que, los datos personales y clínicos, tanto de los médicos como de los pacientes, “son tratados con estricta confidencialidad y serán borrados una vez haya pasado la pandemia”, garantiza el presidente de Semfyc.

Hasta el momento, son más de 800 los médicos de ambas sociedades científicas que forman parte de esta iniciativa y que ofrecen sus servicios las 24 horas del día.

Aunque esta acción se ideó para despejar dudas sobre el COVID-19 la realidad es muy diferente. “Sorprendentemente, la mayoría de consultas no se refieren al nuevo coronavirus sino que proceden de pacientes con problemas de salud crónicos y que tienen miedo de acudir al centro de salud o que tienen dudas sobre qué hacer estando confinados”.

Otras consultas que reciben, aunque en menor medida, están relacionadas con la aparición de algunos síntomas como tos, diarrea o para preguntar sobre lo que tienen que hacer para protegerse del virus.

¿Se atienden consultas?

En el caso de las consultas de problemas médicos que no tienen relación con el COVID-19, los médicos “actúan orientando al paciente sobre lo que tienen que hacer” y, en caso de necesidad, “recomendarán que acuda a su centro de salud o al hospital”.

WeDoctor es una «startup» asturiana que inició su actividad económica en 2005. Desde entonces, más de 2.000 personas se han registrados. Ahora, ha decidido ofrecer el servicio de manera gratuita mientras dure la pandemia de coronavirus en España.

Desde una aplicación para teléfonos móviles inteligentes o tabletas, una persona puede recurrir a profesionales médicos rápidamente sin salir de casa. Según el informe de la consultora Oliver Wyman, «Covid-19: Telehealth is the New Front Door», el 65% de los consumidores están dispuestos a usar la telemedicina, aunque sólo el 8% lo ha hecho hasta ahora.

Por otro lado, también existe la página de Facebook @MedicosSolidariosOnline en donde solidariamente se han unido más de 100 profesionales dispuestos a ayudar a las personas.