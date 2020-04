Eric Yuan, el hombre que se hizo multimillonario con el coronavirus gracias a Zoom

A principios de año era prácticamente un desconocido, pero las duras consecuencias sociales que acarrea el coronavirus fueron su mejor oportunidad y ahora son muchos los que se acercan a amigos y familiares gracias a él.

Su nombre es Eric Yuan y su empresa de video conferencias, Zoom, está funcionando como un reloj suizo, por lo menos en cuanto a demanda del servicio e ingresos se refiere, tanto, que ingresó a la lista de multimillonarios de Forbes, con una fortuna estimada en US$7.800 millones.

Yuan llegó a los 27 años a Silicon Valley, motivado por una charla de Bill Gates y tras trabajar cuatro años en Japón, allí comenzó trabajando como programador en la firma WebEx. Una década más tarde, por cosas del destino, la empresa fue adquirida por Cisco Systems, donde Yuan llegó a convertirse en vicepresidente de Ingeniería.

En 2011 el emprendedor le presentó a los ejecutivos de Cisco su proyecto para crear una aplicación para realizar videoconferencias que no solo funcionara en computadores de escritorios y tabletas, sino también en teléfonos celulares.

La idea fue rechazada y Yuan renunció a la empresa para fundar su propio negocio: Zoom.

«La primera vez que imaginé Zoom fue cuando era estudiante universitario en China y regularmente tomaba un tren de diez horas para visitar a mi novia, que ahora es mi esposa», contó Yuan en una entrevista con Medium.

«Detestaba esos viajes y solía imaginar otras maneras de visitar a mi novia sin tener que viajar… Esos sueños eventualmente se convirtieron en la base de Zoom», dijo el empresario.

Necesidad de una gran inversión

Después de abandonar Cisco, a Yuan no le fue fácil encontrar inversores que creyeran en su proyecto. La resistencia estaba anclada en el argumento de que ese negocio estaba saturado y no había realmente espacio suficiente para otro competidor.

Tuvo que pedirle dinero prestado a amigos y familiares, según Financial Times.

«Si comienzas una empresa, el momento es muy importante», le dijo al periódico, explicando que la expansión de los teléfonos inteligentes y las tecnologías de almacenamiento de información en la nube crearon las condiciones para que se crearan productos como Zoom.

Incluso su esposa no estaba convencida, según contó Yuan a Forbes: «Le dije, ‘sé que es un viaje largo y muy duro, pero si no lo intento, me arrepentiré'».

Así fue como de ese viaje comercial pudo desarrollar después una plataforma orientada a facilitar las reuniones de trabajo a larga distancia en un sector muy competitivo.

El gran salto por el COVID-19

La firma comenzó a crecer hasta que en abril del año pasado se abrió al mercado bursátil debutando exitosamente en el Nasdaq.

Desde ese momento, la acción de Zoom tuvo uno de los mejores desempeños en la categoría software en la nube y logró mantener el precio inicial de US$62 incluso cuando el sector tuvo una fuerte caída bursátil en septiembre.

Hasta finales de 2019 las cosas estaban funcionando correctamente, pero el escenario dio un giro repentino cuando el brote de coronavirus comenzó a propagarse por todo el mundo.

Los mercados financieros se hundieron, pero Zoom era la excepción, sus acciones han subido casi 140% en lo que va del año.

En diciembre la empresa tenía 10 millones de usuarios al día; en marzo 200 millones; y en lo que va de abril, 300 millones, según datos de la propia empresa.

Las medidas de confinamiento y la elevada demanda por mantener comunicaciones a distancia aumentaron la fortuna de Yuan más de US$4.000 millones en apenas tres meses.

«Simple de usar»

Pero, ¿cuál es la razón de que Zoom haya sobrepasado a los gigantes de siempre Microsoft Skype o Google Hangouts?

Según algunos expertos del sector, la masificación del producto se debe a que el servicio es simple de usar, no requiere que el usuario se registre, pueden unirse hasta 100 personas en la misma conferencia y es gratuito (para llamadas de hasta 40 minutos).

«Lo siento profundamente»

Y aunque un escándalo de seguridad ensombreció el crecimiento de la empresa, la puesta en marcha de algunos protocolos –además de pedir disculpas públicamente- han permitido a la empresa seguir en su senda de crecimiento.

«Lo siento profundamente», dijo el empresario en un comunicado, al tiempo que anunció la implementación de una serie de medidas para enfrentar el problema ante indagatorias de agencias, empresas y hasta de la fiscal general de Nueva York que preguntaban por su seguridad.

En este sentido, la empresa ha dado una respuesta lanzando actualizaciones de software y otras medidas de seguridad: «Zoom aún puede no ser la plataforma ideal para políticos de alto rango que discuten asuntos delicados, pero para la gran mayoría de las personas, no es una mala elección», dijo Graham Cluley, consultor en ciberseguridad británico a la BBC.