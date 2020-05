Con esta aplicación puedes protestar contra el Gobierno desde tu móvil

España está cansada de las continuas negligencias que ha cometido el Gobierno en la crisis sanitaria por el coronavirus. Todos los días a las 21 horas, las cazuelas, sartenes y ollas suenan en todo el país protestando por el Gobierno que nos está llevando a la ruina.

Muchos calificaron como la ‘revolución de los Cayetanos’, pero lo cierto es que esto no es un fenómeno de pijos, es el reflejo del hartazgo, el cansancio y la indignación de millones de españoles contra el Ejecutivo PSOE-Podemos. Estas protestas se han propagado por el país a la misma velocidad que lo hizo el coronavirus. Se han podido ver protestas similares en otros barrios de la capital y en diversos municipios de la Comunidad de Madrid y de toda España. Una de las protestas más significativas ha sido en la calle de Ferraz, junto a la sede del PSOE, donde los gritos de «Gobierno dimisión» se han jalonado con el ruido de las cacerolas golpeadas con cucharas o cucharones, con el himno de España como sonido de fondo.

No solo las protestas suenan en la calle, también de forma virtual gracias a aplicaciones como ‘Cacerolapp’, que se ha convertido en tendencia. «Ya no uses calderos, ollas y sartenes para hacerte escuchar. Cacerolapp, la mejor App del cacerolazo, te ayuda a dejarte sentir en todo tu vecindario«, así se presenta la aplicación.

‘Cacerolapp’ es gratuita para Android y cuenta con una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. «Utiliza esta app para que todos tus vecinos y el pueblo sepan que también estás de acuerdo. Solo tienes que instalar esta App en tu celular y al instante la podrás usar. Inmediatamente la instales, recuerda activar el volumen y subirlo a todo dar. Si quieres, también conecta un altavoz inteligente vía bluetooth para que suenes en toda la comunidad», se lee en la descripción de Play Store.

La aplicación se ha convertido en la mejor herramienta para expresarse de manera organizada y dinámica.