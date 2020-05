Cómo mejorar el rendimiento y velocidad de tu ordenador

Con el paso del tiempo, es posible que tu ordenador se haga cada vez más lento. Puede que la razón sea simplemente que tiene algún malware instalado o demasiadas aplicaciones que se ejecutan al inicio y tienes que eliminar, pero otras veces se trata de ordenadores viejos, así que cualquier ahorro de recursos puede marcar la diferencia.

Algunos de estas recomendaciones pueden ser una solución más efectiva antes de comprarte un ordenador nuevo:

Desinstala aplicaciones que no utilices

Lo primero que debes hacer es y desinstalar todas las aplicaciones que no sean necesarias para ti. Puede que con el tiempo acumules algunas que ya no usas, las cuales pueden estar realizando procesos en segundo plano que ralenticen tu PC. Para hacerlo, entra en la Configuración de Windows 10, y en ella pulsa sobre la opción Aplicaciones.

En el caso de otros sistemas operativos que no sean PC, debes igualmente eliminar toda aplicación que no sea necesaria para ti. Simplemente pulsa sobre las que no utilices, y en las opciones que te aparecerán pulsa sobre la de Desinstalar para proceder a borrarlas del ordenador. Ten cuidado de no borrar las funciones básicas del sistema ni ninguna que consideres que es útil para el ordenador.

Tener el sistema operativo y todos los programas instalados actualizados

En el caso de Windows 10 hay que ingresar en Configuración/Actualización y seguridad/ Windows Update. Además allí se puede configurar la posibilidad de que se las actualizaciones se realice automáticamente.

En el caso de macOS hay que elegir Preferencias del Sistema en el menú Apple (con el ícono de la manzana) y después hacer clic en Actualización de software para comprobar si hay actualizaciones disponibles.

Entonces debe presionarse en el botón “Actualizar ahora” para instalarlas. También se puede hacer clic donde dice “Más información” para ver detalles sobre cada actualización y seleccionar cuáles se instalarán.

Elimina virus y troyanos

Si han entrado virus, troyanos o spyware en tu PC en alguna ocasión, es probable que pueda volver a suceder. Consigue un buen antivirus, haz un análisis y elimina o pon en cuarenta las infecciones.

Si tienes instalado uno que te ralentiza demasiado el PC, debes pensar instalar otro que te funcione mejor.

En el caso de Windows 10, está integrado al sistema una solución de seguridad que se llama Windows Defender.

En el caso de macOS, la seguridad está integrada, también, a nivel de diseño del dispositivos. Mantener los sistemas operativos actualizados es una medida de seguridad pero no quita que el usuario instale una solución adicional.

Verificar que esté libre de malware

Esta búsqueda se puede hacer de diferentes maneras, que está integrada a la solución de seguridad que se emplee. En el caso de Windows, por ejemplo, se cuenta con Windows Defender, como ya se mencionó, que está integrada al sistema.

Para hacer una búsqueda de malware con este sistema hay que ingresar en abrir Seguridad de Windows y luego ingresar en Protección antivirus y contra amenazas y desde allí hacer un examen del equipo.

MacOS integra soluciones de seguridad en su equipo y las actualizaciones de seguridad para los Mac llegan exclusivamente a través de Actualización de Software y del sitio Descargas de soporte técnico, en el sitio oficial. En el caso de saber que se instaló alguna aplicación maliciosa y se haya identificado el nombre de ésta, se puede intentar quitarla ingresando al menú Aplicaciones.

Libera espacio en tu disco duro

Es importante no utilizar aplicaciones como CCleaner que molestan más de lo que ayudas, sino recurrir a la alternativa nativa del propio Windows 10. Para ejecutarlo abre el menú de inicio y escribe cleanmgr (1) para que te aparezca la aplicación Liberador de espacio en disco. Entonces, haz click derecho sobre ella (2), y en el menú emergente pulsa en Ejecutar como administrador (3) para que te ofrezca todas las opciones.

Lo primero que te aparecerá es una ventana en la que tienes que elegir el disco duro que quieres limpiar para liberar espacio. Cuando lo elijas pulsa en Aceptar.

A continuación, la aplicación del liberador de espacio en disco calculará qué archivos puede limpiar en Windows y cuánto espacio puede ahorrarte con ello. Este proceso puede tardar desde unos segundos a algunos minutos dependiendo de tu ordenador, tu disco duro y los archivos que haya acumulados.

Cuando termine, la aplicación ahora te mostrará una lista con varios tipos de archivo que puede eliminar y el tamaño que se liberaría con ello. Cuando pulses sobre cada uno te explicará detalladamente qué se borra, o sea que aquí selecciona los tipos de archivo que quieras eliminar y pulsa Aceptar. Te saldrá un aviso preguntándote si estás seguro, y aquí confirma la acción.

Limpia tu navegador de basura

Muchas veces lo que afecta al rendimiento del PC no es sino los plugins que se han instalado en el navegador, en ocasiones bastante peligrosos y en otras simplemente molestos. Si no estás seguro de los “toolbars” que te has descargado, entre en Herramientas > Complementos de Firefox, o en los plugins de Google Chrome, y elimina lo que no necesites.