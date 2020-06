Este fondo de pantalla podría inhabilitar tu teléfono Android 

Decenas de usuarios de dispositivos Android se han llevado una desagradable sorpresa al darse cuenta que su dispositivo queda bloqueado totalmente tras usar la imagen de un particular paisaje de salvapantallas.

La referida fotografía, está en formato vertical y muestra un paisaje con un lago, un bosque y unas montañas coronadas con un cielo de nubes. La foto no parece tener nada de especial. Sin embargo, si la descargamos y la configuramos como salvapantallas, nuestro dispositivo puede quedar bloqueado y obligarnos a restablecer los valores de fábrica si queremos recuperar el móvil.

Varias marcas están entre los reportes de afectados, incluidas Samsung y Pixel de Google.

Gracias al usuario de Twitter, Ice Universe, esta falla comenzó a difundirse.

«¡¡¡ADVERTENCIA!!! ¡Nunca pongas esta imagen como fondo de pantalla, especialmente para usuarios de teléfonos móviles Samsung! ¡Hará que su teléfono se bloquee! ¡No lo intentes! Si alguien te envía esta foto, ignorala»», escribió el usuario Ice Universe para advertir.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020