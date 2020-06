Getronics apuesta por el aprendizaje digital para sus empleados con su Universidad on line “North Star”

En un panorama laboral tan cambiante como el que vivimos hay que tener en cuenta que muchas de las profesiones del futuro todavía no se han inventado, pero incluso los empleos tradicionales van a experimentar cambios considerables y en ese nuevo marco global.

Getronics se ha propuesto reinventar la educación digital y la formación on line para todos sus empleados, firmando un acuerdo mundial con diferentes proveedores de formación entre ellos Udemy for Business lanzando así la nueva plataforma corporativa y Universidad on line de Getronics “North Star” en sus diferentes países.

Getronics, empresa líder en el ámbito de las TIC, viene apostando en su política corporativa por la formación continua y el aprendizaje dinámico, lo que en la actual situación generada por la pandemia de COVID-19 tiene, si cabe, mayor protagonismo e importancia para sus empleados , con el objetivo de mejorar su empleabilidad.

Los avances tecnológicos impulsados por Getronics han hecho que el elearning o el aprendizaje a distancia sea una realidad plenamente integrada entre sus trabajadores en todo el mundo. En España, el impulso de Getronics a la teleformación ha identificado la mayoría de las necesidades muchas de las necesidades formativas de su equipo, que pueden acceder a los más de 3800 cursos que contiene su plataforma y que están en abierto para todos los empleados de la compañía.

La empleabilidad del siglo XXI requiere un nuevo modelo de aprendizaje debido a la imparable revolución digital que está cambiando todos los aspectos de la sociedad, incluida la educación, a un ritmo imparable, ya que las nuevas tecnologías se retroalimentan las unas a las otras.

Getronics está plenamente implicada en el aprendizaje on line, ya que esta metodología ha respondido a las necesidades formativas de los proyectos y servicios de la empresa , además de brindar la oportunidad de generar diferentes itinerarios de formación mediante la cuidadosa selección s recursos de aprendizaje, con el objetivo de que los profesionales de la compañía puedan especializarse en las áreas de conocimiento de mayor demanda, dando cobertura a sus inquietudes profesionales .

Por ello Getronics ha seleccionado para el autoaprendizaje más de 37 “Learning Paths” que van desde las materias más tecnológicas, incluyendo certificaciones y metodologías hasta materias o habilidades transversales como inglés y office a través de su Universidad on line North Star, que también ofrece recursos para fomentar el bienestar personal, apoyo al trabajo en remoto y una espacio infantil, ayudar a quienes tiene que conciliar su trabajo en remoto con el cuidado de los pequeños.

En estos momentos el 95% de la plantilla se encuentra trabajando en remoto situación que Getronics ha aprovechado para ofrecerles a todos ellos diferentes iniciativas formativas de formación continua. En esta dirección se sitúa el programa de idiomas 2020 disponible para todos sus profesionales en España y desde el que se puede acceder a clases virtuales de Ingles ilimitadas y a una plataforma virtual con más de 6000 actividades disponibles en ese idioma.

El bienestar de sus trabajadores y el cuidado de su salud forman parte de la política corporativa de Getronics, con mayor intensidad en estos momentos. Así, y teniendo en cuenta la especial situación que ha provocado el confinamiento se han desarrollado – con la colaboración de partners- una oferta interactiva de más de 100 contenidos on line orientados a la relajación, meditación y el ejercicio físico, elementos indispensables para conciliar desde el máximo cuidado trabajo y salud en el ámbito doméstico.

La experiencia y fiabilidad de Getronics en materia de formación ha permitido, además, en este período, desarrollar acciones formativas con otras compañías de primer nivel como son, por ejemplo, IFS, DELL, Kaspersky, Microstrategy o AWS entre otras. El aprendizaje digital y las herramientas on line serán elementos indispensables para la recuperación y la nueva realidad laboral y económica que vendrá tras superar la pandemia.

