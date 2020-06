¿Puede el sistema de calificación social dejarte sin hipoteca?

El 10 por ciento de los españoles ha experimentado problemas para obtener préstamos o hipotecas a causa de la información recogida sobre ellos en sus cuentas de redes sociales.

Así lo indica el informe elaborado por Kaspersky, ‘Social credits and security: embracing the world of ratings’.

Los jóvenes entre 25 y 34 años, con mayor dependencia de estos servicios, fueron los más afectados.

A pesar de que las regulaciones existentes para la calificación de crédito basadas en el comportamiento financiero son bien conocidas, no ocurre lo mismo cuando se trata de sistemas que recogen información personal de los perfiles ‘online’.

El informe indica que, en general, las personas están dispuestas a compartir datos privados confidenciales para conseguir mejores tarifas y descuentos, así como para recibir servicios especiales.

Asimismo, un importante número de consumidores se mantienen vigilantes sobre el uso de las redes sociales y algunos no consideran la posibilidad de permitir que las empresas puedan espiar su vida privada.

En concreto, un 38 por ciento de los encuestados españoles afirma que no compartiría su perfil solo para agilizar la comprobación de sus antecedentes para conseguir una tarjeta de crédito.

Un porcentaje algo menor no se siente cómodo compartiendo esta clase de información personal con el fin de asegurar una plaza en un prestigioso colegio (32%) o un visado para viajar a otro país (30%).

Calificación social

Mientras que las empresas tratan de sacar beneficio de la tecnología y los datos de los consumidores con nuevas fórmulas, estos también reflexionan sobre a qué entidades pueden confiar sus datos, ya que el panorama de las ciberamenazas sigue aumentando y la protección de los datos personales se convierte en un gran desafío.

Kaspersky ha comprobado que los consumidores confían más en los servicios sanitarios, los bancos o las aseguradoras en lo que respecta a sus datos, que en los gobiernos. Así, el 64 por ciento de los encuestados españoles declara que confían en las primeras para almacenar sus datos personales, mientras que el 57 por ciento manifiesta confiar en el

Este experto advierte de que «más allá de las evidentes preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales, la decisión debe considerar cuidadosamente qué acuerdos está dispuesta a hacer la sociedad, a quién está dispuesta a confiar el diseño y el funcionamiento del sistema, y cómo se implementará y gobernará el mismo».