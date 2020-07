¿Te conectas a una WiFi pública? Esto es a lo que no debes hacer nunca

Hoy en día, con el auge de la vida moderna, el acceso a internet es casi una necesidad. Estemos donde estemos, queremos conectarnos a la web, a las redes sociales y estar actualizados.

Fuera de casa, existen innumerables Wi-Fi públicas que están a nuestra disposición, ya sea en una cafetería, en un aeropuerto, en una feria, en una plaza o en algún otro sitio podremos acceder a estas redes. Algunos incluso, nos dejan acceder sin necesidad de un registro.

Pero en ese caso, esa no habrá sido la mejor idea que hayamos tenido ese día. Conectarse a una WiFi pública, sobre todo si no está securizada, puede suponer un gran riesgo de seguridad.

Muchos de los grandes robos de información de la historia no tienen su origen en un sofisticado ataque informático a la infraestructura IT de una empresa, sino en algo tan sencillo como «incentivar» a ese empleado a que conecte su equipo a esa WiFi que no debía. Estos son los principales riesgos a los que nos podemos enfrentar.

No hagas transacciones bancarias

Por medio de las aplicaciones bancarias es muy sencillo consultar nuestra situación financiera en cualquier momento y lugar.

Pero, es fundamental no visitar ninguna plataforma de este tipo cuando se está conectado a un red pública.

En caso de que se produjese un robo de datos, este puede no ser detectado hasta pasado un tiempo; por lo que los atacantes podrían acceder a las cuentas bancarias y los datos de las tarjetas de crédito sin que nadie se diese cuenta.

Descargar datos por parte de terceros

Similares a los ataques MitM encontramos los sniffers, en este caso el atacante simplemente recoge todos los datos posibles que se transfieran mediante la red Wi-Fi pública para posteriormente analizarlos y buscar información sensible o relevante.

No utilices aplicaciones de pago

Tras el paso de la pandemia, las aplicaciones de pago se han convertido en una herramienta muy útil. Igual que ocurre con las ‘app’ de banca online, en su interior almacenan información suficiente para suplantar a un usuario y extraerle todo el dinero. Por eso, es importante utilizar datos siempre que se empleen.

De modo que con este tipo de información en este tipo de ‘app’ los atacantes podrían hacer de todo; como transacciones a tu nombre.

Una de las señales más habituales de que tu cuenta bancaria ha sido ‘hackeada’ es que te encuentres con pequeñas transacciones.

Evita abrir redes sociales y tu correo

En caso de que nos veamos obligados a conectarnos a una WiFi pública para consultarlas o subir contenido, lo ideal es que cerremos sesión cuando finalicemos y cambiemos las contraseñas de las plataformas empleadas.

Asimismo, en caso de emplear el correo electrónico, se recomienda no utilizar cuentas, como la del trabajo, en las que aparezca información relevante.

Recomendaciones