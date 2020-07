Viral: Lo que no sabías sobre el meme del perro grande y el pequeño que conquistó las redes durante la cuarentena

Los memes se han convertido en una de las tantas maneras de compartir y divertirnos en las redes sociales. Algunos, son tan populares que se convierten en virales a escala mundial.

Tal es el caso del meme que de dos perros de raza Shiba Inu que recorrió Facebook, Twitter, Instagram y muchas otras redes sociales durante los meses de cuarentena por el coronavirus.

En estas imágenes se ve a ‘Swole Doge’ como un perro grande y fuerte, mientras que ‘Cheems’ es el otro can más pequeño y apático.

Ambos canes han servido para parodiar los cambios que se han producido durante diferentes épocas, mostrando un antes y un después y mientras ‘Swole Doge’ representa su punto fuerte, ‘Cheems’ sale ridiculizado.

Pero, ¿cuál es el origen de este famoso meme?

Recientemente, el portal Know Your Meme, ‘Swole Doge vs. Cheems’ apareció por primera vez a principios de febrero en la pagina de Facebook llamada ‘Doges artesanales’, que hace una comparación entre «mi jefa a los 16» y «yo a los 23», destacando el lado infantil del personaje del lado derecho. Desde entonces la publicación ha sido compartida 10.000 veces.

No obstante, su popularidad mundial llegó el 16 de mayo, cuando un usuario de Reddit subió una de las primeras copias de la imagen.

En la referida publicación, este usuario bromeó sobre cómo era su padre a los 17 años, que ya tenía casa, estaba casado y con hijos, mientras él a esa edad simplemente desea ser una «chica de anime mona».

A partir de ese momento, internautas de diferentes plataformas empezaron a invadir las redes sociales con versiones que protagonizan los canes.

Al principio los canes aparecían en divertidas ilustraciones por separado. Así, ‘Doge’, ganó su fama como meme en julio del 2019, pero en realidad es una hembra llamada ‘Kabosu’, que cuenta con su propio Instagram y un blog personal.

Los medios han reseñado que el animal fue recogido de un criadero de perros y adoptado en el 2008 por una maestra de preescolar llamada Sato.

Por su parte, ‘Cheems’ es otro ‘perro-instagrammer’ conocido por su gran apetito y amor por las hamburguesas con queso. La imagen del can empezó a utilizarse en los memes después de que el usuario de Instagram, Balltze, publicó una foto suya el 4 de septiembre de 2017.

