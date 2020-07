Así son los nuevos emojis que llegan a Whatsapp

La cuenta de Twitter Emojipedia ha publicado algunos de los nuevos emojis que llegarán a iOS y Android. Un total de 117 nuevos gráficos, en los que habrá 62 nuevos personajes, 55 variantes de género y tonos de piel.

Estos diseños serán parte del Emoji 13.0, la lista de emojis para este año que se anunció a comienzos de año.

👀 First look: Apple previews new emojis coming to iOS including Lungs, Ninja, and Bubble Tea #WorldEmojiDay https://t.co/C0RK3THL7M pic.twitter.com/WVArYL9jx4

— Emojipedia 📙 (@Emojipedia) July 16, 2020